'Ma trận' tiêu chuẩn công chức, viên chức

Các loại chứng chỉ đối với viên chức nằm trong hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, công chức , được quy định chi tiết từ giáo viên mầm non cho tới cán bộ công chức phường xã; đến mức ngay cả Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng phải thừa nhận “vấn đề chứng chỉ rất phức tạp”.

Theo thống kê của Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) thì trước khi có luật Viên chức năm 2010, hệ thống chức danh, tiêu chuẩn được xây dựng và ban hành đã lên đến 186 ngạch, bao gồm cả ngạch công chức và ngạch viên chức thuộc 19 ngành. Sau khi luật Viên chức năm 2010 với định nghĩa rõ ràng hơn về viên chức, chức danh nghề nghiệp, thì hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được xây dựng lại chỉnh sửa, hoàn thiện một lần nữa cho tới nay. Theo một vị lãnh đạo Vụ Công chức, viên chức Bộ Nội vụ, tới nay có 5 nghị định và hàng chục thông tư quy định về vấn đề này.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên , có 11 bộ, ngành phải xây dựng hệ thống chức danh nghề nghiệp cho viên chức (chưa kể công chức cũng phải xây dựng theo từng ngành), bao gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ NN-PTNT; Bộ Xây dựng; Bộ KH-CN; Bộ TN-MT; Bộ GD-ĐT; Bộ Y tế; Bộ LĐ-TB-XH; Bộ VH-TT-DL và Bộ TT-TT.

Chỉ tính riêng ngành GD-ĐT là ngành có số lượng viên chức nhiều nhất hiện nay cũng đã có 6 thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn cho giáo viên từ cấp mầm non lên tới đại học và cả các trường đào tạo nghề. Ngoài ra, khi tuyển viên chức giáo viên hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên, các đơn vị còn phải căn cứ vào 2 thông tư khác là Thông tư 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Thông tư 28 năm 2017 về việc thi thăng hạng chức danh đối với giáo viên các cấp của Bộ GD-ĐT. Đối với ngành y tế, với số viên chức đông chỉ sau ngành GD-ĐT, cũng có tới 5 thông tư liên tịch giữa bộ quản lý viên chức là Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định về hệ thống tiêu chuẩn chức danh.

Điều đáng nói là trong những cuộc trao đổi riêng, một lãnh đạo cấp vụ của Bộ Nội vụ nói rằng, mặc dù nghị định của Chính phủ quy định rõ là các tiêu chuẩn chức danh với viên chức sẽ do Bộ Nội vụ và bộ quản lý viên chức “thỏa thuận và thống nhất”, song các tiêu chuẩn này chủ yếu do bộ quản lý viên chức đặt ra. Trong khi đó, những nguồn tin thân cận từ ngành GD-ĐT và TT-TT lại khẳng định rằng, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học là do Bộ Nội vụ “ép” phải đưa vào.