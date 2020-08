Một học sinh Vĩnh Phúc bị phạt gần 4 triệu vì giả mạo văn bản để trêu đùa

Ngày 19.8, Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an tỉnh này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 học sinh lớp 11 vì giả mạo văn bản của Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc để trêu đùa.

Học sinh bị phạt và gia đình đã chấp hành, thi hành quyết định, đồng thời cam kết không tái phạm để tiếp tục học tập.

Trước đó, vào nửa cuối tháng 6, Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc đã tổ chức các đợt khảo sát chất lượng học kỳ 2 dành cho học sinh các lớp 10, 11, 12 theo đề chung của Sở.

Ngay sau buổi khảo sát dành cho học sinh các khối 10 và 11, cuối chiều 25.6, trên mạng xuất hiện và lan truyền một văn bản mạo danh Sở này ban hành, có nội dung xuyên tạc về việc lộ đề, dẫn đến phải tổ chức thi lại vào các ngày sau đó.

Thông tin giả mạo ảnh hưởng đến hàng chục nghìn học sinh lớp 10, 11 trên toàn tỉnh, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập kế hoạch, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ truy xét, thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan. Qua đấu tranh, xác minh, Công an tỉnh xác định có 3 trường hợp liên quan đến vụ việc, đều là học sinh lớp 11 của một trường THPT thuộc H.Yên Lạc.

Ngày 25.6, em này sử dụng các ứng dụng từ điện thoại thông minh của mình, tạo lập văn bản giả mạo của Sở GD-ĐT bằng cách cắt, ghép, chỉnh sửa tạo ra nội dung thông báo học sinh khối 10, 11 phải thi lại do lộ đề, sau đó đăng trên nhóm chat. 2 học sinh khác không biết đó là văn bản giả mạo, nên đã vô tình chia sẻ ra bên ngoài.

Trong quá trình điều tra, em học sinh vi phạm đã thành khẩn khai nhận do hiếu động, nghịch ngợm và nhận thức về pháp luật còn hạn chế, dẫn đến sự việc đáng tiếc nêu trên. Hai học sinh còn lại được xác định do vô ý chia sẻ văn bản giả mạo của bạn. Các học sinh đã nhận thức được việc làm như trên là vi phạm pháp luật, đã tự gỡ bỏ hình ảnh giả mạo khi các bạn cùng lớp có ý kiến.

Xét thấy vụ việc là bộc phát cá nhân của một học sinh, không có yếu tố tổ chức, không có người chủ mưu xúi giục và không có mục đích chống phá liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh trong lĩnh vực giáo dục , cơ quan công an đã phân tích, giáo dục, nhắc nhở, giao cho gia đình và nhà trường quản lý.