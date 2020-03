Một trường THPT tổ chức họp phụ huynh trực tuyến giữa dịch Covid-19

Trên một fanpage dành cho học sinh, sinh viên, hình ảnh thư mời họp phụ huynh trực tuyến do hiệu trưởng Trường THPT Kiến An, Hải Phòng, ký được đăng tải đã khiến rất nhiều bạn trẻ thích thú. "Giữa dịch Covid-19, học trực tuyến là chuyện bình thường, lần đầu tiên có họp phụ huynh trực tuyến, vui quá", "Rất phù hợp với tình hình, thật dễ thương!", "Ngồi nhà cũng họp được, tiện cho mẹ mình thế chứ"... là những bình luận ủng hộ của nhiều người.

Nội dung thư mời viết: "Nhà trường trân trọng kính mời ông/bà tới dự buổi họp trực tuyến về việc thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid-19 gây ra và việc tổ chức dạy học ôn luyện thi THPT quốc gia năm 2020 cho học sinh lớp 12. Thời gian vào lúc 9 đến 10 giờ ngày chủ nhật 8.3". Tiếp đó, địa điểm họp được hướng dẫn là truy cập theo tài khoản của học sinh và số ID ghi trong thư mời.

Thư mời phụ huynh họp trực tuyến

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đinh Hồng Tiệp, Hiệu trưởng Trường THPT Kiến An, cho biết: "Đó chính là thư mời họp phụ huynh do tôi ký. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhà trường rất muốn gặp gỡ phụ huynh để tuyên truyền về việc phòng chống dịch, thông tin về những nội dung trường đang thực hiện trong công tác phòng chống dịch để phụ huynh an tâm. Ngoài ra, phổ biến tới phụ huynh cách tổ chức học tập của trường nhằm giúp học sinh lớp 12 có thể học và ôn tập đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Giữa lúc dịch bệnh, chúng tôi tận dụng luôn hệ thống đào tạo trực tuyến của trường để họp phụ huynh".

Theo ông Tiệp, sẽ có gần 500 phụ huynh họp trực tuyến vào buổi sáng mai. Cuộc họp được tổ chức trong một "hội trường" lớn của hệ thống đào tạo trực tuyến Tranet của trường. Hệ thống này gồm có 36 "phòng" cho 36 lớp 12 và 7 "hội trường lớn" để dành cho những lúc họp hoặc phổ biến thông tin cho toàn bộ học sinh.

"Nghỉ học quá lâu nên phụ huynh, nhất là cha mẹ có con học lớp 12, sốt ruột, lo lắng. Vì thế, ngày mai chúng tôi sẽ giúp phụ huynh hoàn toàn yên tâm vào thầy cô và trường học. Gần 2 tháng vừa qua trường vẫn tổ chức học trực tuyến, với hơn 90% học sinh được khảo sát đều nói là hiểu bài giống như học trực tiếp ở lớp. Những năm trước không có dịch bệnh thì học sinh lớp 12 học xong chương trình mới ôn thi, nay trường tổ chức học và ôn cùng lúc. Khi học sinh đi học lại, buổi sáng các em sẽ học trên lớp, buổi chiều học trực tuyến ở nhà, đảm bảo hết 30.6 sẽ xong toàn bộ và các em hoàn toàn có thể tự tin bước vào kỳ thi THPT Quốc gia ", ông Tiệp chia sẻ.

Ở buổi họp phụ huynh trực tuyến sáng mai, ông Tiệp cho biết mình cũng sẽ khẳng định với phụ huynh về việc hiệu trưởng trường sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng học tập để phụ huynh an tâm tuyệt đối. Từ đó không nên cho con đi học thêm bên ngoài vì giữa lúc dịch Covid-19 đang căng thẳng, nếu một học sinh bị nhiễm là mang nguy cơ về cho cả lớp, cả trường, cả quận và cả thành phố.