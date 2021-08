Năm học mới, TP.HCM tăng hàng chục ngàn học sinh

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, trong

, số lượng học sinh tăng nhiều nhất là bậc tiểu học, tăng khoảng 31.000 học sinh, sau đó đến bậc mầm non tăng hơn 5.000 học sinh và bậc THPT tăng hơn 1.000 học sinh.

Về công tác chuẩn bị năm học mới, Sở GD-ĐT cho hay, kế hoạch dự kiến đến tháng 12.2021 sẽ đưa vào sử dụng 51 dự án với 801 phòng học mới. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến tiến độ trong 2 năm 2020 và 2021, dẫn đến việc xây dựng các công trình trường học đã bị chậm. Hầu hết các công trình xây dựng, sửa chữa trường lớp đều đang chậm tiến độ, không thể hoàn thành theo kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh đó, do dịch bệnh kéo dài, hầu hết các cơ sở giáo dục ngoài công lập gặp khó khăn trong hoạt động, nhất là bậc mầm non. Chỉ trong năm học 2020-2021, đã có 151 cơ sở giáo dục mầm non đã giải thể, ngưng hoạt động.

Vào thời điểm này, báo cáo với UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT nhìn nhận trong năm học 2021-2022 triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, thành phố lại tiếp tục gặp những khó khăn. Đó là cơ sở vật chất, trường lớp không đáp ứng yêu cầu 100% học sinh lớp 1, 2, 6 học 2 buổi/ngày, sĩ số lớp học cao gây khó khăn khi đổi mới phương pháp giảng dạy. Tình hình dịch Covid-19 phức tạp gây khó khăn cho công tác chuẩn bị tuyển sinh, tuyển dụng, sửa chữa trường lớp, tập huấn giáo viên, mua sắm trang thiết bị…