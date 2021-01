Nam sinh lớp 11 ở Thanh Hoá bị bạn đánh chấn thương sọ não

Bị đánh bất ngờ, em L. ngã gục tại chỗ và được thầy cô giáo đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Lang Chánh cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, nên sau đó nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, điều trị.

Bước đầu, kết quả kiểm tra xác định em L. bị dập nhu mô thùy đỉnh trái (kích thước 10 mm, có phù não nhẹ xung quanh), vỡ lún xương đỉnh trái; dập tụ máu não phần mềm vùng đỉnh trái.

Do vụ việc đã diễn ra 6 ngày qua, nhưng học sinh T. vẫn đi học bình thường khiến gia đình em L. và người dân có nhiều ý kiến, cho rằng Công an H.Lang Chánh chậm trễ giải quyết vụ việc.

Chiều 20.1, một lãnh đạo Công an H.Lang Chánh cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Công an H.Lang Chánh đã vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, do em L. đang trong quá trình điều trị, chưa ổn định nên cơ quan công an đang chờ sức khỏe em này ổn định mới tiến hành các bước giám định tổn hại sức khỏe để làm cơ sở xử lý trách nhiệm.