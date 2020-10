Nghệ An: Sập cổng trường, 1 học sinh lớp 3 bị thương

Sáng 4.10, ông Hoàng Văn Thụ, Trưởng phòng Giáo dục H.Hưng Nguyên (Nghệ An), xác nhận một học sinh lớp 3, Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ (cơ sở 2, xã Hưng Trung, H.Hưng Nguyên) bị chấn thương ở chân do cánh cửa cổng trường bị sập

Theo báo cáo của nhà trường, vào giờ ra chơi trong buổi học chiều 2.10, em Đinh Đan Lê (học sinh lớp 3C) và một số học sinh khác đến khu vực cổng trường chơi. Tại đây, một số em đã đu bám khiến cánh cổng bị đổ xuống và đè lên chân em Lê.

Cổng trường sau khi cánh cổng bị sập ẢNH CTV

Phát hiện sự việc, nhà trường đã nhanh chóng đưa học sinh này đến bệnh viện để cấp cứu. Các bác sĩ cho biết cháu bé bị mẻ, rạn xương, một phần thanh sắt đâm vào chân làm lộ xương chân phải khâu nhiều mũi.

Sau khi được băng bó, xử lý vết thương, gia đình đã đưa cháu bé về nhà chăm sóc. Ông Thụ cũng cho biết, cánh cổng này bằng sắt, là loại cửa đẩy dùng bánh xe phía dưới và đã sử dụng khá lâu.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục H.Hưng Nguyên đã đề nghị UBND xã Hưng Trung cho rà soát các cổng trường khác, đồng thời xây dựng lại các cổng có nguy cơ hư hỏng bất thường để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trước đó, ngày 11.9, một đoạn tường rào nhà dân nằm ngay sát cổng Trường tiểu học Nam Lộc (H.Nam Đàn, Nghệ An) bị sập khiến 1 học sinh lớp 5 tử vong. Từ đầu năm học này, Sở GD-ĐT Nghệ An đã có công văn chỉ đạo các trường rà soát cơ sở vật chất, hạ tầng để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, tai nạn tại trường học vẫn tiếp tục xảy ra.