Nghề giáo viên mầm non, 'bỏ thì thương, vương thì tội'

35 năm của một bảo mẫu Năm 18 tuổi, cô Y., bảo mẫu của một trường mầm non công lập tại Q.3 (TP.HCM), xin vào trường làm nghề dạy trẻ. Sau 18 năm , đến năm 2000, khi quy định khắt khe hơn về bằng cấp, cô phải học lên cao hơn mới có thể tiếp tục giảng dạy. Vì chuyện gia đình bắt buộc phải dành nhiều thời gian, cô tình nguyện trở lại làm bảo mẫu. Mỗi ngày của cô Y. bắt đầu từ 5 giờ sáng. Nhà ở đường Hương Lộ 3 (Q.Bình Tân), cách xa trường, nên 5 giờ 30 cô đã bắt đầu đến trường. Cô giúp các cô giáo sắp xếp, lau dọn lại phòng học, giặt giũ khăn mặt, mền gối, chuẩn bị bàn ăn... Sau đó, cô tất tả chuẩn bị những phần ăn sáng cho từng lớp. Buổi trưa, cô giúp giáo viên dỗ các bé ngủ, dọn dẹp chỗ ngủ khi các bé thức dậy. Buổi chiều, khi hoàn tất những công việc khác thuộc chức trách của mình, đến giờ ra về, cô Y. đi từng lớp, dẫn các bé bố mẹ nhờ cô giúp trông trễ giờ xuống sân. Đến khoảng 18 giờ 30, khi các bé đã ra về hết, cô lại vội vàng lên xe, chạy về Bình Tân, chuẩn bị cho bữa tối muộn của gia đình mình. "Mình yêu nghề, yêu trường nên ráng làm. Dù làm cô giáo trong lớp hay bảo mẫu bên ngoài cũng vậy. Miễn là được đi làm trong trường, thỏa đam mê là được. Nghề này thấy vui hay buồn là do mình cả. Bằng lòng với hiện tại thì sẽ thấy vui. Tôi vẫn thường nói với các bảo mẫu trẻ hơn là cứ tận tâm cho công việc, đừng than phiền, đơn giản thấy bằng lòng là được", cô Y. bộc bạch. Đăng Nguyên