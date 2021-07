Nghị lực mùa thi: Cô học trò không đầu hàng nghịch cảnh

Trần Thị Thùy Linh (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương) cho biết mẹ em, bà Phan Thị Vân dẫu đang chống chọi với căn bệnh tim, sức khỏe yếu ớt nhưng vẫn làm công nhân may trong Khu công nghiệp Sóng Thần. “Mỗi tháng mẹ chỉ nhận tiền lương vài triệu đồng. Số tiền chỉ đủ lo thuốc thang cho bố và cả mẹ, chứ cũng chẳng đủ để lo cái ăn cái mặc. Chuyện thâm hụt cứ diễn ra liên tục, hết tháng này sang tháng nọ, hết năm này sang năm khác”, cô học trò giàu nghị lực kể.