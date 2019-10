Nhà trường phải kiên quyết không giữ xe phân khối lớn cho học sinh

Mặc dù nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng CSGT để tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đề ra giải pháp để ngăn chặn HS đi xe phân khối lớn đến trường, tuy nhiên hiệu quả mang lại chưa cao.

HS đi xe phân khối lớn đến trường xuất phát từ nhiều nguyên nhân như ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, muốn thể hiện mình, muốn tự do khám phá... Nhiều phụ huynh bận công việc, không có thời gian đưa đón nên chủ động giao xe phân khối lớn cho con để tự lái đến trường, vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm được chi phí. Tuy nhiên, do chưa đủ độ tuổi để được cấp giấy phép lái xe nên các em không hiểu pháp luật, không nắm vững các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt là không làm chủ tốc độ nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.