Nhà trường, phụ huynh lên phương án chống nóng cho học sinh

Lưu ý ăn uống

Để giúp con gái 5 tuổi đang học Trường mầm non Hướng Dương (Q.Tân Phú, TP.HCM) không cảm thấy mệt mỏi khi gặp thời tiết nắng bất thường, chị Nguyễn Ngọc Anh cho hay: “Buổi sáng cho bé ăn đồ ăn lỏng, dễ tiêu trước khi đến trường. Đồng thời tôi còn cho con uống thức uống bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho trẻ trong thời điểm này do nhiệt độ cao dễ phát sinh dịch bệnh”.

Bên cạnh đó, chị Phạm Thị Hồng Hoa có con đang học lớp 6 Trường THCS Hồng Bàng (Q.5, TP.HCM) còn nhắc nhở con trai hạn chế chơi ngoài trời đặc biệt vào khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ, khi nhiệt độ ở mức báo động.

Tương tự, chị Nguyễn Trần Khánh Vân, có con học tại Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (Q.1, TP.HCM), cũng cho hay nhiệt độ cao dễ khiến các bé mệt mỏi nên tôi không ép con trong việc ăn uống. Buổi chiều đi học về tôi cho bé uống nước mát, thực đơn bữa ăn tăng cường rau với tôm, cá và tạo không khí thật thoải mái.

Không để học sinh bị sốc nhiệt

Không chỉ có vậy, trước diễn biến thời tiết nắng nóng, các trường cũng có những phương án đảm bảo sức khỏe cho học trò. Cô Võ Thị Thuỳ Linh, giáo viên Trường tiểu học Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú, TP.HCM), cho hay trong khi lên lớp thường xuyên nhắc nhở các em hạn chế tối đa chạy nhảy ngoài trời nắng mà chơi những trò chơi, hoạt động nhẹ nhàng trong bóng mát. Các phòng mở máy lạnh cũng nên lưu ý không để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá cao với thời tiết ngoài trời để trẻ không gặp hiện tượng sốc nhiệt.

Thêm vào đó, các giáo viên cũng lưu ý, giờ tan học buổi chiều học sinh cũng nên ngồi ở hành lang hay trong sảnh vì nếu ra sân trường thì có thể bị ảnh hưởng bởi hơi nóng bốc lên dễ gây cảm sốt.

Cũng ngay trong sáng nay, tại Trường tiểu học Hồng Hà (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), ông Đỗ Thế Phương, Hiệu trưởng nhà trường, đã nhắc nhở học sinh trong tiết sinh hoạt dưới cờ, cần phải giữ gìn vệ sinh thân thể, uống nước nhiều, hạn chế chơi ngoài trời nắng.

Đăc biệt, ban giám hiệu trường tiểu học nói trên còn lưu ý bộ phận bếp ăn xây dựng thực đơn phù hợp với thời tiết nắng nóng để trẻ ăn ngon miệng, đảm bảo sức khỏe và tránh mệt mỏi trong thời gian này.