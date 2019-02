Thanh niên tình nguyện phát nước, vá xe miễn phí trong những ngày cao điểm tết

Ngày 4.2, anh Nguyễn Lê Duy, chủ nhóm thanh niên tình nguyện, cho biết anh trực tiếp vận động mạnh thường quân hỗ trợ nước đóng chai để anh em trong nhóm phát miễn phí cho người dân lưu thông trên QL1, đoạn qua địa bàn H.Bến Lức thời điểm trước Tết Nguyên đán. Nhóm có 6 thành viên (2 nữ), bắt đầu ra quân từ sáng 27 âm lịch (1.2), tại cây xăng Cầu Ván, cách cầu Bến Lức 1 km số hướng về miền Tây để làm nhiệm vụ “tiếp tế” nước cho người đi đường.

Theo anh Duy, ngày đầu số lượng phát gần 2.500 chai, ngày kế tiếp gần 2.000 chai… tùy thời điểm nắng gắt hay trời mát, để khách ghé qua nhận nước uống. Đây là công việc hoàn toàn tự nguyện vì xã hội, mệt mà vui.

ẢNH: KN Anh Duy vận động các mạnh thường quân tài trợ nước suối để phát tặng người dân

Điểm thứ hai được nhóm tình nguyện TP.Tân An chọn ở vị trí ngay tượng đài thuộc P.5, TP.Tân An để cung cấp mỗi ngày hơn 1.000 chai nước suối. Một thành viên cho biết, đơn vị tài trợ đồng ý cung cấp cho anh em hoạt động đến trưa 29 tết tạm ngưng. Sau vài ngày nghỉ, lúc người dân từ tỉnh quay trở lại TP.HCM thì công việc lại tiếp tục.

ẢNH: K.N Những chai nước suối nghĩa tình giúp người đi đường qua cơn khát giữa trời nắng nóng

Không quá bất ngờ, vợ chồng anh Trần Thế Dũng (39 tuổi, ngụ H.Ba Tri, Bến Tre) vừa nhận 2 chai nước tại điểm anh Duy, nói: “Hai năm nay, mỗi lần về đi ngang qua Long An tôi đều thông tin cho đồng nghiệp biết ở Long An có phát nước miễn phí cho người đi đường, họ vui vẻ nhiệt tình lắm. Ngoài ra còn có 2 tủ bánh mì 'tự chọn' tại TP.Tân An, lấy bánh mì cùng chả lụa hoặc thịt ram mỗi người 1 ổ khỏi mất tiền”.

ẢNH: K.N Xe khách cũng dừng lại để hành khách nhận nước suối

Ngoài phát nước, nhóm anh Duy ở xã Thạnh Đức, H.Bến Lức và đoàn thanh niên xã Thanh Phú còn tham gia dùng máy hút đinh tặc trên tuyến giao thông. Bất kỳ trưa nắng hay đêm khuya, chỉ cần điện thoại báo có nạn rải đinh là các anh có mặt. Riêng những trường hợp xe cán đinh nhóm các anh cũng sẵn sàng vá miễn phí, ruột xe nào hết vá được, anh em thay ruột cũng không lấy tiền.