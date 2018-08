Nhà Xuất bản Giáo dục VN lý giải việc thiếu sách giáo khoa lớp 1 công nghệ

Sau khi Thanh Niên phản ánh việc thiếu nhiều sách giáo khoa tiếng Việt 1 ở Huyện đảo Phú Quốc trong khi năm học mới đã cận kề, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đã có lý giải chính thức về hiện tượng này.



Theo ông Tùng, với mục tiêu đảm bảo tốt nhất về chất lượng nội dung của sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục nên đến cuối tháng 7.2018, Hội đồng thẩm định quốc gia mới thẩm định và phê duyệt xong bộ sách này.

Để kịp thời có sách phục vụ khai giảng năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã khẩn trương tổ chức sửa chữa, hoàn thiện bản thảo sau thẩm định, triển khai in gấp và hiện đã chuyển sách tới các địa phương. “Về cơ bản, học sinh lớp 1 ở các địa phương đăng ký học theo sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục đã có sách sẵn sàng cho năm học mới” – ông Tùng khẳng định.

Tuy nhiên, theo ông Tùng, tại Phú Quốc, do nhu cầu về số lượng sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục vượt hơn số lượng bản sách mà đơn vị phát hành địa phương đã đăng ký khoảng 1.500 bản, tạo nên tình trạng thiếu sách cục bộ.

Chiều ngày 16.8.2018, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuyển số sách sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục còn thiếu đi Kiên Giang để kịp thời phục vụ học sinh. Như thế, sách sẽ đến tay học sinh tại Phú Quốc trước ngày 20.8.2018.

Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, nhiều phụ huynh và nhà trường ở Phú Quốc, Kiên Giang rất lo lắng về việc không thể mua được sách giáo khoa lớp 1- Công nghệ giáo dục tại các cửa hàng sách ngay trước thềm năm học mới.

Một số trường lý giải là do năm học 2018 - 2019 này, tỉnh Kiên Giang chọn dạy học theo chương trình “công nghệ giáo dục”. Sau năm học này, nhóm viết sách sẽ thu thập thông tin đóng góp từ các địa phương để chỉnh lý và in lại sách mới. Vì thế sách theo chương trình “công nghệ giáo dục” này sang năm sẽ có ít nhiều thay đổi, nên các nhà xuất bản hiện nay cũng hạn chế in ấn.