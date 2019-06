Nhầm lẫn trong đề thi tuyển sinh lớp 10 khiến Tổng thống Mỹ trẻ hơn...100 tuổi

Cụ thể, tại câu 1 (4 điểm), đề chính thức môn ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 của Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre ngày 1.6 có đoạn:

Năm 1920, cậu bé 11 tuổi nọ lỡ đá quả bóng làm vỡ của kính nhà hàng xóm. Họ bắt cậu phải đền 12,5 đô-la nên cậu đã chạy về nhà nhận lỗi với bố. Bố cậu nói:

- Tiền, bố có thể cho mượn trước được nhưng một năm sau phải trả lại đầy đủ cho bố.

Kể từ đó, cậu bé bắt đầu kiếm việc làm thuê, dành dụm tích cóp. Chỉ nửa năm sau, cậu đã trả lại đúng 12,5 đô-la cho bố. Về sau cậu bé ấy khôn lớn và trở thành một nhân vật xuất chúng trong lịch sử.

Đó chính là Abraham Lincoln, Tổng thống Hoa Kì sau này"

(Theo Hạt giống tâm hồn, Nhiều tác giả, NXB Tổng hợp TP.HCM, Trang 42)

Chi tiết này sau đó gây xôn xao với giáo viên, học sinh và phụ huynh tỉnh Bến Tre bởi theo lịch sử, ông Abraham Lincoln, Tổng thống thứ 16 của Mỹ , sinh vào năm 1809 và bị ám sát mất năm 1865.

“Đó là một nhầm lẫn đáng tiếc và dư luận xôn xao trong mấy ngày qua là dễ hiểu. Đơn giản vì Tổng thống Abraham Lincoln là một rất nổi tiếng trong lịch sử thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng trong cuộc nội chiến của nước Mỹ,…Ông ấy mất do bị ám sát chết vào tháng 4.1865. Đề thi này cho có chi tiết vào năm 1920, Tổng thống Abraham Lincoln còn là một cậu bé là sai nghiêm trọng về kiến thức lịch sử”, một giáo viên môn llch sử, Trường THPT Chuyên Bến Tre cho biết.

Chiều ngày 2.6, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Lê Ngọc Bửu, Giám đốc Sở GD-ĐT Bến Tre, cho biết đã nắm được thông tin về sơ suất trên. Sơ suất này có thể là do cán bộ ra đề bất cẩn trong quá trình ra đề hoặc nguồn tài liệu liệu được trích dẫn đã in sai. Tuy nhiên, những sai sót trên không ảnh hưởng đến phần trả lời của học sinh và không ảnh hưởng đến điểm thi.

“Do thời gian thi đang diễn ra nên những người ra đề hiện vẫn chưa thể được tiếp xúc với bên ngoài theo quy định. Sơ suất này sẽ được làm rõ ngay khi các cán bộ ra đề trở lại làm việc bình thường.”, ông Bửu nói.