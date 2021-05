Nhặt 42 triệu đồng trên đường, 3 học sinh tiểu học đến công an nộp lại

Sau khi nhặt được của rơi , 3 em nhanh chóng mang đến Công an xã Long Thạnh trình báo sự việc. Ngay sau đó, Công an xã Long Thạnh đã xác minh được số tiền trên của người đánh rơi là bà Đ.T.L. (ngụ ấp Năm Hải, xã Long Thạnh).

Theo Công an xã Long Thạnh, 3 học sinh trên là con của 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn . “Khi đem tiền lên báo cho công an mấy em run cầm cập. Trong khi đó, người đánh rơi cũng run cầm cập, nghẹn ngào khi được nhận lai tiền”, một đại diện Công an xã Long Thạnh cho biết.