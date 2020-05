Nhiều chuyện khó hiểu trong chọn sách giáo khoa lớp 1: Bộ GD-ĐT có 'làm ngơ' ?

Như thông tin mà PV Thanh Niên nhận được, tỉnh Long An và Khánh Hòa có động thái yêu cầu 100% học sinh lớp 1 thực hiện duy nhất bộ sách giáo khoa (SGK). Có ý kiến cho rằng Bộ GD-ĐT biết nhưng đã “làm ngơ” cho hai tỉnh này thực hiện?

Thứ nhất, khi nhận được kết quả chọn SGK lớp 1 do các đơn vị gửi về, với chức năng giám sát của mình, Bộ GD-ĐT phân tích những số liệu chung để kiểm tra những địa phương mà chúng tôi tạm gọi là có kết quả “hơi khác” một chút. Hiện Bộ cũng phát hiện hai đơn vị là Long An và Khánh Hòa có báo cáo toàn tỉnh chỉ chọn bộ SGK duy nhất (Long An là Cánh diều và Khánh Hòa là Kết nối tri thức với cuộc sống ).