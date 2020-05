Sách giáo khoa lớp 1 mới: Có tỉnh 100% trường chọn cùng một bộ?

Long An chọn sách Cánh Diều do lựa chọn của giáo viên Ngày 19.5, bà Lê Thị Song An, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Long An, cho biết hơn 70% trong tổng số 218 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh chọn bộ sách Cánh Diều (9 cuốn, trong 8 môn). Bộ sách hợp tác giữa 3 đơn vị: Nhà xuất bản ĐH Sư phạm, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.HCM và Công ty đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam. Trên cơ sở này, Sở đã trình UBND tỉnh Long An phê duyệt, báo cáo về Bộ GD-ĐT để áp dụng cho 100% học sinh lớp 1 (29.000 em) trong năm học 2020 - 2021. Bộ sách được công bố giá bán là 199.000 đồng, cao hơn một số bộ sách khác. Theo bà Song An, sắp tới Sở sẽ có thông báo đến các trường để thông tin đến phụ huynh học sinh nhằm tạo sự chủ động đối với phụ huynh, học sinh. “Trên cơ sở thông tư hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Sở đã thực hiện đúng quy trình từ đầu đến cuối để có sự thống nhất trong lựa chọn bộ sách Cánh Diều. Cụ thể, ngày 20.12.2019, Sở và các trường đã nhận được các bộ sách “chào hàng” và sau khi có cơ chế làm việc khẩn trương, nghiêm túc của giáo viên tại các trường, đã đưa ra lựa chọn, báo cáo về Sở. Sở cũng thống nhất chọn bộ sách này vì nội dung được trình bày dễ hiểu, các em sẽ dễ tiếp thu hơn và qua đó có điều kiện phát huy được tính sáng tạo... Tôi khẳng định Sở không có định hướng gì đối với các trường trong nhiệm vụ này”, bà Song An nói. Bắc Bình