Nhiều giáo viên mầm non tư thục rơi vào hoàn cảnh rất ngặt nghèo

Hàng nghìn giáo viên mong được hỗ trợ

Và chỉ sau vài tuần khởi động, chiến dịch này đã nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng, đặc biệt là nhận gần 1.200 hồ sơ của giáo viên các trường mầm non tư thục ở nhiều tỉnh thành. Sau 2 đợt giải ngân, hiện chiến dịch đã hỗ trợ được 140 người với mức hỗ trợ là 1,2 triệu đồng/người.

Đây là chiến dịch do rất nhiều đơn vị giáo dục trong cả nước đồng tổ chức được chỉ huy bởi cô Nguyễn Thanh Vân (Thành viên ban thư ký Hiệp hội giáo viên mầm non ngoài công lập Việt Nam) và cô Bùi Thị Thu Vân (Mẹ của bọn trẻ, chuyên gia giáo dục mầm non ở TP.HCM).

“Khi nhận hồ sơ của những người đồng nghiệp chúng tôi nặng lòng lắm, nhiều người rơi vào hoàn cảnh rất ngặt nghèo, khó khăn. Có người thậm chí không xoay xở nổi chi phí để nuôi con, trụ lại thành phố, không có tiền chi trả tiền trọ, không đủ tiền ăn cho cả nhà… Đọc hồ sơ chúng tôi cảm nhận được những đau đớn, tan tác mà đại dịch đem đến”, cô Thu Vân nói.

Được khởi động từ đầu tháng 8, cô Bùi Thị Thu Vân cho biết sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 khiến cho giáo viên, nhân viên ở cơ sở giáo dục mầm non tư thục thất nghiệp, không có thu nhập. Nhiều người buộc phải tìm kiếm công việc khác để mưu sinh, từ đi phụ hồ, bán rau, bán hàng trực tuyến... Nhưng hiện nay, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác đồng loạt thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 , 16 của Chính phủ thì họ không thể làm thêm bất kỳ công việc gì để có thu nhập, trang trải cuộc sống.

“Dịch bệnh bùng phát, giáo viên mầm non là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tính đến nay sau gần 4 tháng nghỉ việc liên tiếp, cộng với những ảnh hưởng về kinh tế từ những đợt dịch đầu tiên chưa kịp hồi phục, nhiều giáo viên không có nguồn thu nhập và chưa nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ cộng đồng đang cố gắng xoay xở với khó khăn của cuộc sống.

Trong số ấy, nhiều người đã quyết định rời bỏ trường học, tìm kiếm một công việc khác. Có những sự thật đau lòng, rằng một khi dịch bệnh kết thúc, chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu.

Chiến dịch 1000 + 1 ra đời với khát khao đóng góp vào việc nuôi dưỡng lòng nhiệt thành và chuyên môn cho các nhà giáo , giữ được 1 giáo viên sau mùa dịch là chúng ta đang chạm đến cuộc sống của hàng nghìn trẻ em và chiến dịch này để gây quỹ ủng hộ giáo viên mầm non tư thục”, cô Thu Vân chia sẻ.

Chỉ mong hỗ trợ được thật nhiều giáo viên lúc ngặt nghèo

Trung bình một năm một giáo viên dạy 1 lớp cho 40 trẻ, hơn 25 năm sự nghiệp đó là 1000+ trẻ em. Điều đó có nghĩa là, khi chúng ta giúp đỡ cho một giáo viên, chúng ta sẽ chạm tới hơn một nghìn đứa trẻ và đó là hơn một nghìn gia đình sẽ có thêm sự yên tâm về giáo dục cho con trẻ. Đó là thông điệp của chiến dịch này.

Ngoài ra 1000 + 1 còn tổ chức các khóa đào tạo – Workshop cho cha mẹ, giáo viên mầm non, các em bé, mở rộng cho nhiều đối tượng trong cộng đồng hoàn toàn miễn phí với sự tham gia của nhiều giảng viên có uy tín. Hoạt động này nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn về giáo dục đầu đời cho giáo viên và phụ huynh để cùng nhau hiểu rõ được vai trò của giáo dục đầu đời đối với sự phát triển của một đời người. Giữ gìn và phát triển lòng yêu nghề của giáo viên mầm non trong đại dịch vì rất nhiều giáo viên đã bỏ nghề, mất niềm tin vào nghề. Giúp phụ huynh hiểu hơn về các cách thức, phương pháp nuôi dạy trẻ con để giải tỏa bớt những áp lực cho phụ huynh trong hành trình đầy vất vả này và cũng để phụ huynh thuận lợi hơn trong quá trình kết hợp với các trường mầm non nuôi dạy những đứa trẻ…

Những ủng hộ thu được từ các lớp học bởi những ai tham dự và kinh phí từ nhà hảo tâm, các nhà đồng hành chiến dịch, phụ huynh... đều dùng để chia sẻ cho các giáo viên đang vô cùng khó khăn vì dịch bệnh.

Chương trình cũng trao những suất học bổng nâng cao chuyên môn đến các cô giáo có nhiệt huyết với nghề, chuẩn bị nền tảng để các cô trở lại với “trường học bình thường mới” sau khi trường học được mở cửa trở lại. Xây dựng kho tài nguyên học liệu mầm non “cộng đồng 1000 + 1 (Một ngàn lẻ một ý tưởng) giúp các cô trong công tác giảng dạy sau này…

Đối tượng được nhận hỗ trợ từ chiến dịch này là những giáo viên, sinh viên mầm non , bảo mẫu, cấp dưỡng, bảo vệ, y tế, kế toán... đang làm việc tại trường mầm non tư thục. Tiêu chí hỗ trợ là có thâm niên làm việc 1 năm trở lên, thu nhập dưới 3 triệu đồng trong một tháng trở lại đây.

“Nói thật là trong gần 1.200 hồ sơ gửi đến chiến dịch đọc hồ sơ nào mình cũng chảy nước mắt. Thật sự họ rất ngặt nghèo với gửi hồ sơ đến chương trình với mong muốn nhận được hỗ trợ 1,2 triệu đồng. Hồ sơ nào cũng muốn duyệt nhưng hiện tại mức kinh phí của chương trình vẫn còn hạn chế những người xét duyệt hồ sơ phải cân đo, đong đếm tỉ mỉ. Cứ mỗi hồ sơ bị tạm gác thì chúng tôi lại thêm đau lòng, chỉ ước mình có đủ sức để hỗ trợ được tất cả mọi người”, cô Thanh Vân nói.