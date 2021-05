Nhiều trường ĐH nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển học bạ

Trình phương án thuê trực thăng vận chuyển đề thi ra đảo Phú Quý Trả lời PV Thanh Niên sáng 10.5, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận , cho biết 2 năm trở lại đây, phụ huynh và cả chính quyền trên đảo Phú Quý đều có nguyện vọng được tổ chức điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia ngay tại đảo. Đây là nguyện vọng chính đáng của người dân trên đảo. Với phương châm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và nhân văn, lấy quyền lợi của TS là trung tâm, nên Sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức điểm thi trên đảo Phú Quý. Do đặc thù của vị trí địa lý, đảo Phú Quý cách xa bờ tới 56 hải lý, đi lại khó khăn. Vào mùa thi khí hậu bất thường, xảy ra sóng to, gió lớn. Do đó hiện nay Sở đã trình UBND tỉnh phương án thuê trực thăng vận chuyển đề thi ra đảo. “Hiện Sở đã liên hệ với công ty bay dịch vụ. Mỗi lượt bay ra đảo Phú Quý kinh phí khoảng 350 triệu đồng/lượt. Hiện phương án đã trình UBND tỉnh nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng”, ông Thái nói. Quế Hà