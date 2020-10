Nhiều ứng viên GS, PGS bị tố gian dối thông tin về bài báo quốc tế

Hôm nay, 21.10, Báo Thanh Niên đã nhận được báo cáo thẩm định gửi Hội đồng Giáo sư Nhà nước về một số bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín (gọi là bài báo quốc tế) của 16 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) các ngành y, dược.

Tác giả của báo cáo là GS Nguyễn Ngọc Châu, một chuyên gia ngành sinh học. GS Châu cho biết, sau nhiều ngày tập trung thẩm định lại tất cả các công bố của 16 ứng viên bị tố cáo, ông đã viết báo cáo khá chi tiết này.

Theo báo cáo của GS Châu, trong số 16 ứng viên bị tố cáo, có 1 ứng viên ngành dược do không đủ số lượng công bố quốc tế nên đã bị loại từ Hội đồng GS ngành dược, số còn lại đều đã được Hội đồng GS các ngành y dược thông qua và đề nghị lên Hội đồng GS Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm nay.

Tuy nhiên, sau khi tự kiểm tra theo nội dung một bức thư tố cáo, ông đã nhận thấy không chỉ có 1 ứng viên đã bị “trượt” mà 12/15 ứng viên khác đã được hội đồng ngành thông qua cũng không đạt yêu cầu về công bố quốc tế; chỉ có 4/16 ứng viên bị tố cáo (đều là ứng viên PGS) có đủ số bài báo quốc tế theo yêu cầu đối với ứng viên PGS.

Hầu hết các bài của các ứng viên này đều đăng trên các tạp chí OA (thường được gọi là tạp chí mở) chất lượng thấp và người đăng bài phải đóng nhiều tiền mới được đăng.

Ngoài ra, các Hội đồng GS ngành y và ngành dược vì lý do nào đó (do trình độ, hoặc do cố tình bao che…) đã chưa thực hiện tốt việc thẩm định nên đã thông qua nhiều ứng viên không đủ chuẩn công bố bài báo quốc tế, giảng dạy (đúng như các đơn thư tố cáo).

Trong báo cáo, GS Nguyễn Ngọc Châu viết: “Vì thư tố cáo liên quan đến 2 Hội đồng GS ngành y và dược, nên trân trọng đề nghị Thanh tra Bộ GD-ĐT vào cuộc, thanh tra toàn diện kết quả xét GS, PGS năm 2020 của 2 Hội đồng GS ngành y và dược, giống như đã từng làm trong đợt xét GS, PGS năm 2017; và thông báo công khai cho cộng đồng khoa học và dư luận xã hội biết”.

GS Châu nhấn mạnh: “Người thẩm định và viết thư kiến nghị này xin chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và sẵn sàng hợp tác với Hội đồng GS Nhà nước và cơ quan chức năng làm sáng tỏ các nghi vấn nếu còn”.

GS Nguyễn Ngọc Châu giới thiệu, ông là thành viên tham gia 3 nhiệm kỳ (từ 2009 - 2017) các hội đồng Khoa học sự sống, Sinh học - nông nghiệp của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Nafosted, nên có kinh nghiệm thẩm định các công bố trong lĩnh vực khoa học sự sống (sinh học, y dược học).

Đã nhiều lần kiến nghị với Hội đồng GS Nhà nước

Từ khoảng tháng rưỡi nay, cộng đồng khoa học trong nước nhận được nhiều thư tố cáo ứng viên GS, PGS các ngành y, dược có dấu hiệu gian dối trong việc khai báo hồ sơ, đặc biệt là các thông tin liên quan tới các bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín. Tổng hợp các thư tố cáo có 16 ứng viên liên quan.

GS Phạm Đức Chính, thành viên Hội đồng ngành cơ học đợt xét năm 2020 đã chuyển tiếp các nội dung tố cáo này tới Hội đồng GS Nhà nước và tới cộng đồng khoa học trong nước, đề nghị làm rõ và cho biết, Hội đồng GS ngành cơ học cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên ngành mình, đặc biệt là với những hồ sơ có sự đột biến về các bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín.

Là một trong số những nhà khoa học nhận được các thư tố cáo trên, GS Nguyễn Ngọc Châu đã nhiều lần gửi thư cho Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước, kiểm tra hồ sơ của các ứng viên bị tố cáo. Bản thân GS Châu cũng đã tự mình bắt tay vào tìm hiểu hồ sơ của 16 ứng viên và có báo cáo trên.

Theo GS Mai Trọng Khoa, thư ký Hội đồng GS ngành y , hội đồng này đang kiểm tra lại hồ sơ của 10 ứng viên bị tố cáo của ngành mình. Còn GS Lê Quan Nghiệm, Chủ tịch Hội đồng GS ngành dược cho biết, hội đồng này đã được Hội đồng GS Nhà nước chuyển cho thông tin tố cáo 6 ứng viên ngành dược vi phạm về việc khai báo thông tin bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín.

Hội đồng GS ngành dược đã xem xét, kiểm tra nội dung tố cáo, và đã có văn bản trả lời Hội đồng GS Nhà nước. Nhưng GS Nghiệm từ chối thông tin về nội dung trả lời này và nói rằng đợi Hội đồng GS Nhà nước có kết luận chính thức.

Còn ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước, cho biết Hội đồng GS Nhà nước chưa họp, nhưng Hội đồng GS ngành phải chịu trách nhiệm về chuyên môn của các ứng viên.

Danh sách các ứng viên ngành y và ngành dược có thư tố cáo và kết quả thẩm định của GS Nguyễn Ngọc Châu: