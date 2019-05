Những 'dấu ấn' của 'nhà báo quốc tế' tại Hà Tĩnh và Nghệ An

Bà Phạm Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3, cho biết ngày 27.2 vừa qua, nhà trường tổ chức buổi lễ đón cựu học sinh Lê Hoàng Anh Tuấn. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam , Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và một số đại biểu khác. Nội dung in trên tấm phông và tấm phông treo tại buổi lễ đều do ông Lê Hoàng Tuấn Anh mang đến. Nhà trường cho học sinh toàn trường nghỉ 1 tiết học và 1.200 học sinh của trường cùng giáo viên đều tham dự buổi lễ. Bà Mai cũng cho biết, sau khi sự việc được mạng xã hội đăng tải gây xôn xao dư luận về các chức danh của ông Lê Hoàng Anh Tuấn, nhà trường đã cho kiểm tra hồ sơ lưu. Theo báo cáo nhanh của nhân viên nhà trường thì trong hồ sơ học ở trường khóa học 1995 - 1998 có 2 người tên Tuấn là Lê Anh Tuấn và Lê Văn Tuấn (đều sinh năm 1979), còn tên đầy đủ Lê Hoàng Anh Tuấn thì không thấy. Như Thanh Niên đưa tin, ngày 6.5, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Nghệ An, đã yêu cầu Trường THPT Nghi Lộc 3 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) báo cáo việc nhà trường tổ chức lễ đón “nhà báo quốc tế”, thạc sĩ luật học, tiến sĩ Lê Hoàng Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế, cựu học sinh của trường này, gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày vừa qua.