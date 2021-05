Những địa phương nào cho học sinh nghỉ hè sớm ‘chạy’ Covid-19?

Thanh Hóa là địa phương đầu tiên có hướng dẫn cụ thể về việc sớm cho học sinh nghỉ hè trước diễn diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Cụ thể, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có công văn chỉ đạo toàn ngành khẩn trương hoàn thành chương trình, kết thúc năm học 2020 - 2021. Ngày 11.5, bậc học mầm non đã cho trẻ nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Việc trông trẻ trong hè chỉ thực hiện khi có hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Từ ngày 11.5, các trường phổ thông đã hoàn thành thi học kỳ 2, kiểm tra đánh giá, hoàn thành chương trình dạy học thì cho học sinh nghỉ học, kết thúc năm học. Các trường đã hoàn thành thi, kiểm tra đánh giá, chưa hoàn thành chương trình dạy học thì cho học sinh nghỉ học, phần chương trình chưa thực hiện tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Các trường chưa hoàn thành thi, kiểm tra đánh giá thì khẩn trương bố trí thực hiện.

Tùy tình hình có thể kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến; kiểm tra xong cho học sinh nghỉ học. Đối với trường hợp F0 và F1 sẽ được kiểm tra bổ sung vào thời gian thích hợp, sau khi khỏi bệnh hoặc cách ly xong.

Đối với trường hợp F2 đang trong thời gian cách ly tại nhà, có thể tham gia kiểm tra bằng hình thức trực tuyến. Các nhà trường hoàn thành việc thi, kiểm tra đánh giá học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 hoàn thành trước 15.5.

Tại Nam Định, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT Nam Định, cho biết trừ học sinh khối 9 và 12, tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh đã nghỉ hè từ 10.5. Công tác kiểm tra, đánh giá đã được các cơ sở giáo dục hoàn tất trước đó.

Với khối lớp 9, sau khi kết thúc chương trình, được tổ chức ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo hình thức trực tuyến. Lớp 12 tổ chức cho ôn tập tại trường, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng chống dịch. “Nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường”, Sở GD-ĐT Nam Định chỉ đạo.

Sở GD-ĐT Nghệ An đã chỉ đạo các trường và các đơn vị trực thuộc điều chỉnh kế hoạch dạy học. Cụ thể, nhà trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch giáo dục các môn học và tổ chức thực hiện xong trước ngày 17.5 và kết thúc năm học trước ngày 24.5.

Như vậy, với quyết định này, học sinh Nghệ An sẽ được nghỉ học trước 1 tuần so với kế hoạch năm học và kết thúc năm học cũng trước hơn 1 tuần so với dự kiến. Sở GD-ĐT Nghệ An cũng nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường sau khi đã kết thúc chương trình năm học 2020 - 2021.

Ở khu vực phía Nam, các sở GD-ĐT cũng hướng dẫn sớm kết thúc năm học. Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo cho học sinh mầm non nghỉ hè từ 12.5; các cấp còn lại nghỉ học sau khi thi xong (chậm nhất ngày 14.5).

Tương tự, Sở GD-ĐT Hậu Giang cho học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ học từ ngày 11.5, đồng nghĩa các em được nghỉ hè. Các cấp học khác học bình thường.

Trong khi đó, những địa phương nằm ở “tâm dịch” như Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng ,… đang phải cho học sinh tạm dừng đến trường nhưng vẫn chưa hoàn thành kỳ kiểm tra học kỳ 2. Tại Hà Nội, các nhà trường vẫn đang chờ hướng dẫn của Sở GD-ĐT để lên phương án cho việc tổ chức kiểm tra trực tuyến hay trực tiếp.

Hỗ trợ học sinh ôn thi ở khu cách ly tập trung

Trong đó, với giáo viên, học sinh đã được cách ly tập trung tại các cơ sở trường học được sử dụng làm khu cách ly, yêu cầu mở mạng wifi để khai thác, sử dụng phục vụ dạy và học trực tuyến, qua internet, trên truyền hình hoặc các hình thức giao bài tập khác của giáo viên. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với gia đình có học sinh thuộc diện cách ly tập trung, tạo điều kiện đảm bảo đầy đủ sách, vở, tài liệu, dụng cụ học tập, thiết bị kết nối internet để học sinh học tập đạt hiệu quả tốt nhất.

Riêng đối với trường hợp học sinh, giáo viên đang ở khu cách ly không có wifi, Sở GD-ĐT Bắ Ninh đề nghị chuyển sang cơ sở cách ly tập trung có sóng wifi để các hoạt động dạy, học của giáo viên, học sinh thực hiện được bình thường.

Với giáo viên, học sinh chưa thuộc diện cách ly tập trung (F2, F3…), Sở GD-ĐT Bắc Ninh đề nghị các đơn vị phối hợp với gia đình hướng dẫn học sinh chuẩn bị đầy đủ sách, vở, tài liệu, dụng cụ học tập, thiết bị kết nối internet học tập bình thường và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phục vụ học tập trực tuyến.