Những thầy giáo mầm non bất đắc dĩ

Tốt nghiệp Trường ĐHSP khoa lịch sử, năm 2003, anh Phạm Văn Chung (ngụ xã Đỉnh Sơn, H.Anh Sơn, Nghệ An) được UBND H.Con Cuông ký hợp đồng dạy môn lịch sử ở Trường THCS Thạch Ngàn với mức lương 500.000 đồng/tháng. 5 năm sau, anh được nâng lương lên 700.000 đồng/tháng và đến năm 2017 là 3 triệu đồng/tháng (chưa trừ bảo hiểm).

Giờ anh Chung phải xuống bậc học mầm non làm thầy giáo nuôi dạy trẻ để chờ đợi cơ hội được quay về dạy ở bậc học THCS. Nhiều nam GV khác cũng phải chấp nhận làm thầy giáo nuôi dạy trẻ giống thầy Chung.

tin liên quan Tôn vinh giáo viên mầm non ngoài công lập

Không còn cách lựa chọn nào khác, vì nếu không dạy mầm non , nguy cơ mất việc là hiện hữu, nên thầy Chung đành bấm bụng sắp xếp để hằng tuần xuống TP.Vinh (Nghệ An) học nghiệp vụ mầm non, mỗi tuần 2 ngày. Sau 1 năm, thầy Chung và các đồng nghiệp được cấp bằng trung cấp hệ mầm non. Tháng 10.2018, thầy bắt đầu nhận công việc mới ở Trường mầm non Thạch Ngàn và được giao phụ trách điểm lẻ ở bản Thạch Sơn. Điểm này có 1 lớp 3 - 4 tuổi và 1 lớp 5 tuổi. Thầy Chung được bố trí dạy cùng cô Nguyễn Thị Sương phụ trách lớp 5 tuổi theo định mức 2 GV/lớp của Bộ GD-ĐT.