Nữ sinh lớp 10 tự tử: Đình chỉ công tác hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường

Ngày 6.12, theo thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, buổi trưa cùng ngày bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang đã ký văn bản số 3397/BC-SGDĐT gửi Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh An Giang về việc nữ sinh lớp 10 trường THPT Vĩnh Xương (TX.Tân Châu, An Giang) uống thuốc tự tử ngay tại trường.