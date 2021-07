Nữ thủ khoa khối D ước mơ làm cảnh sát

Theo Sở GD-ĐT Kon Tum, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bùi Thị Ngọc Quỳnh, lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Kon Tum), đạt 29,15 điểm (toán 9,4, ngữ văn 9,75, tiếng Anh 10), thủ khoa khối D

Vẫn chưa hết vui mừng, Ngọc Quỳnh cho biết ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi, các bạn trong lớp theo dõi, biết tin nên đã gọi điện, nhắn tin chúc mừng. “Khi biết bản thân là thủ khoa khối D với 29,15 điểm, em khá bất ngờ và vui mừng. Mặc dù em khá tự tin về bài làm và điểm số nhưng em không nghĩ mình có thể đạt được thành tích cao như vậy”, Ngọc Quỳnh nói.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Quỳnh đã phải phân chia thời gian để ôn tập đều cho các môn học. Tuy nhiên, do thi khối D nên Quỳnh tập trung ôn 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh.

Đối với môn ngữ văn, Ngọc Quỳnh cho rằng mình may mắn hơn các bạn vì học chuyên văn. Nữ sinh được tìm hiểu các tác phẩm trong chương trình học một cách cụ thể, sâu sắc hơn. Không chỉ học trong sách vở, Ngọc Quỳnh còn dành thời gian để đọc, nghiên cứu và cảm nhận một số bài văn hay, đặc sắc thông qua mạng xã hội , internet.

Chia sẻ về phương pháp học môn toán, Quỳnh cho biết em luôn cố gắng ghi nhớ kiến thức trên lớp. Việc hiểu bài ngay tại lớp giúp em tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn trong quá trình ôn tập sau này. Những phần nào chưa hiểu, Quỳnh nhờ thầy cô và các bạn giải đáp giúp. Khi về nhà, Quỳnh ôn luyện kiến thức đã học và rèn luyện làm nhiều dạng đề, câu hỏi khác nhau.

Theo Ngọc Quỳnh, đề thi môn tiếng Anh năm nay tương đối dễ nên có rất nhiều bạn đạt điểm tuyệt đối. Quỳnh cho rằng đối với môn tiếng Anh, bản thân không quá xuất sắc so với các bạn. Mỗi ngày em dành khoảng 1 - 2 tiếng để luyện đề tiếng Anh. Ngoài kiến thức học được từ thầy cô, sách vở và bạn bè, Quỳnh còn tham khảo một số đề thi thử thông qua mạng internet.

Ngọc Quỳnh tâm sự ngay từ nhỏ em đã ước mơ được trở thành một chiến sĩ cảnh sát điều tra phá án, truy bắt tội phạm. Quỳnh rất thích xem những bộ phim cảnh sát hình sự, điều tra phá án. Do đó, em cố gắng học tập thật tốt để đạt được ước mơ trở thành cảnh sát. Trước khi thi tốt nghiệp THPT, Quỳnh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Nghiệp vụ an ninh, Trường ĐH An ninh nhân dân.

Chia sẻ với những thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Quỳnh nói: “Em biết các bạn chịu rất nhiều thiệt thòi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 . Em mong các bạn vào phòng thi với một tâm thế thoải mái và tự tin để hoàn thành bài thi một cách tốt nhất”.