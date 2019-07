Không lớp chọn, trường chuyên, nữ sinh nhỏ nhắn trở thành thủ khoa khối D toàn quốc

Với tổng điểm 28,4 cho cả 3 môn (toán 9,4; văn 9; tiếng anh 10), nữ sinh nhỏ nhắn Nguyễn Thị Trà My, lớp 12A1, Trường THPT Hồng Thái (huyện Đan Phượng, Hà Nội), trở thành thủ khoa khối D của cả nước năm 2019.

Trà My là con thứ 2 trong một gia đình đông con, thuần nông tại cụm 3, xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Với dáng người nhỏ bé, em chỉ vỏn vẹn 40 kg. Ngoài những giờ lên lớp, nữ thủ khoa vẫn thường giúp bố mẹ làm việc nhà và trông em.

Thời gian ôn thi linh hoạt, không cần cứng nhắc, cố định

Chia sẻ về niềm vui thủ khoa, Trà My cho biết sau khi xem điểm, em rất mừng vì đạt kết quả cao và đã “chắc chân” vào trường Đại học Ngoại thương - ngôi trường mà em vẫn ước mơ, phấn đấu. Trà My cho biết, ngay sau khi xem điểm, em đã gọi điện, khóc òa khoe với cô chủ nhiệm và các thầy cô về điểm 10 tiếng Anh của mình, về kết quả mà mình đạt được. “Khi xem điểm xong, cả nhà em ai cũng vui mừng vì em đạt kết quả tốt, đã đỗ đại học. Tuy nhiên, sau khi nhận được điện thoại của mọi người chúc mừng, em mới ngỡ ngàng mình là thủ khoa khối D toàn quốc . Em đã gọi điện cám ơn tất cả các thầy cô đã dạy dỗ, truyền động lực học tập cho em”, Trà My nói. Nữ thủ khoa khối D toàn quốc 2019 Nguyễn Thị Trà My Ảnh Trần Cường Kể về con đường đạt thủ khoa, Trà My cho biết toán - văn - Anh là 3 môn em yêu thích từ khi vào học phổ thông, nên ngay từ năm lớp 10, em đã giành thời gian nhiều hơn cho 3 môn học này. Ngoài những giờ học trên lớp, nữ sinh còn bắt xe buýt từ quê ra Hà Nội để học thêm tại trung tâm từ năm lớp 10. Với kiến thức cơ bản trong quá trình học tập, đối với Trà My, thời gian học tập không cần thiết phải cố định, cứng nhắc, cần tận dụng thời gian linh hoạt để học tập hiệu quả, nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe. Góc học tập của nữ thủ khoa khối D toàn quốc 2019 Ảnh Trần Cường

Trong quá trình ôn thi, Trà My không thức quá khuy để học, mà thường dậy cùng mẹ (mẹ Trà My làm đậu phụ) từ 4 giờ 30 sáng để ôn bài. Bí quyết của Trà My là tập trung nghe giảng, tự mình đào sâu kiến thức. Khi làm bài, thận trọng từ những câu dễ nhất để không mất điểm oan.

“Lúc học, em thường để chuông điện thoại 30 phút báo một lần để không buồn ngủ. Có những lần mệt quá, em ngủ gục trên bàn học nhưng khi chuông báo kêu lên, em lại tỉnh dậy đi rửa mặt và tiếp tục học. Gia đình cũng là một động lực để em cố gắng, nhà em không phải diện nghèo trong xã, tuy nhiên thấy bố mẹ vất vả thức khuy dậy sớm. Em nghĩ phải cố gắng học, sớm ổn định để có thể mua những món đồ mình thích, lo cho gia đình, các em và sớm rút ngắn thời gian vất vả của bố mẹ”, My chia sẻ.

Cả nhà "học cùng con"

Lịch học của Trà My bận rộn dần, đặc biệt trong những ngày cận thi. Có những lúc áp lực, gia đình và thầy cô lại động viên, tạo niềm vui để em giải tỏa tâm lý.

Những dòng chữ giúp Trà My có động lực để phấn đấu mỗi khi căng thẳng Ảnh Trần Cường

Bà Hoàng Thị Dung, mẹ nữ thủ khoa, cho biết trong thời gian con gái ôn thi , cả nhà “học cùng con”. Thấy con ham học, gia đình đã tạo điều kiện hết sức có thể để Trà My học tập. Ngoài những giờ học trên lớp, gia đình vẫn đầu tư cho em đi học thêm ở các trung tâm để mở mang kiến thức.

Theo bà Dung, thời gian Trà My ôn thi, em trai thường xuyên giúp chị làm những công việc trong nhà như nấu cơm, rửa bát, quét nhà,... em gái út mới 8 tháng tuổi cũng đồng hành cùng Trà My trên bàn học. My vừa bế em vừa ôn bài, mà theo bà Dung đó là phương pháp khiến Trà My khỏi buồn ngủ và có những lúc My đọc văn để ru em ngủ. Gia đình luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Trà My ôn thi. “Ngày xưa nhà nghèo, tôi cũng chỉ học hết lớp 7 và nghỉ học, lấy chồng, làm nông, chăn nuôi nên cũng vất vả. Tôi vẫn động viên các con cố gắng học để sau này thoát nghèo, lo được cho bản thân và gia đình. Tôi không phân biệt con trai hay con gái, không nghĩ con gái thành đạt sau này lấy chồng sẽ “mất tất”, tôi chỉ mong các con thành đạt, lo được cho bản thân, có cuộc sống sung túc, đầy đủ”, bà Dung chia sẻ. Em trai học lớp 8 và em gái út 8 tháng tuổi cũng hỗ trợ chị gái trong quá trình ôn thi Ảnh Trần Cường

Không bất ngờ khi Trà My đạt thủ khoa

Cô Nguyễn Thị Dung, Giáo viên chủ nhiệm của Trà My, cho biết sáng sớm 14.6, cô đã nhận được điện thoại của My khoe kết quả mình đạt được.

“Em khóc òa nói cô ơi em đậu đại học rồi, em khoe em được điểm 10 tiếng Anh và môn toán được 9,4. Lúc đó My chưa biết mình là thủ khoa khối D toàn quốc, 2 cô trò chỉ phấn khởi vì em đạt điểm cao, đậu đại học”, cô Dung chia sẻ.

Theo cô Dung, Trường THPT Hồng Thái cũng thường xuyên có những thủ khoa của các trường đại học và việc Trà My đạt thủ khoa không khiến cô bất ngờ, bởi cô chủ nhiệm và dạy môn toán cho Trà My từ năm lớp 10 đến lớp 12, Trà My học giỏi và đều, thành tích 3 môn toán - văn – Anh của My luôn tốt trong quá trình học THPT, chứ không phải lên lớp 12 em mới cố gắng.

Trà My đạt được nhiều thành tích cao trong quá trình học tập Ảnh Trần Cường

Năm lớp 10, Trà My đạt giải nhất cuộc thi học sinh gỏi toán cấp trường; lớp 11, em giành giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp trường, giải ba cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp thành phố, và năm lớp 12, Trà My giành giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

“Ý thức học tập của Trà My rất tốt, em ấy thông minh, chịu khó, cẩn thận và tỉ mỉ. My học giỏi nhưng rất hòa đồng với các bạn, My học là học, chơi là chơi, chứ không cắm đầu vào học như một số các bạn khác. My cũng rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, lớp”, cô Dung cho hay.