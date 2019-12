NXB Giáo dục chi thù lao cho lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM: Lý do chi - nhận không thuyết phục

Trả lời PV Thanh Niên về việc Bộ GD-ĐT khẳng định trong tất cả hồ sơ mà Bộ tiếp nhận đề xuất thẩm định SGK lớp 1 không có sách nào là của Sở GD-ĐT TP.HCM chủ trì biên soạn, hay đứng tên tác giả, vậy có thể hiểu việc trả thù lao cho “ban chỉ đạo tổ chức biên soạn bộ SGK miền Nam” theo nghĩa nào, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam cho rằng Ban Chỉ đạo biên soạn bộ SGK Chân trời sáng tạo được thành lập để hỗ trợ công tác chuyên môn, tổ chức đội ngũ tác giả, chuyên gia tư vấn cho NXB Giáo dục Việt Nam trong quá trình làm sách mới. Sách do NXB Giáo dục Việt Nam giữ bản quyền và đăng ký thẩm định với Hội đồng quốc gia thẩm định SGK mới . NXB Giáo dục Việt Nam cũng chịu trách nhiệm về việc xuất bản, in và phát hành các cuốn SGK do NXB Giáo dục Việt Nam đăng ký thẩm định và được phê duyệt sử dụng chính thức từ năm học 2020 - 2021.