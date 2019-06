Ôn thi miễn phí cho học sinh

Ngoài chương trình học phụ đạo 2 buổi sáng chiều hằng ngày, mỗi đêm từ thứ hai đến thứ bảy, các thầy cô lại xuống khu nội trú của trường dạy và ôn thi thêm kiến thức cho học sinh gọi là mô hình “Tiếng trống học đêm”

Trò lo 1, thầy lo 10

Hồ Thị Thảo, lớp 12/1 Trường THPT Nam Trà My (ở xã Trà Mai, H.Nam Trà My, Quảng Nam), có nguyện vọng thi vào khoa sử ĐH Đà Nẵng nhưng đang lo lắng vì kiến thức về môn lịch sử chưa thật ưng ý, nhiều kiến thức còn khá mới mẻ. Nhất là chuỗi sự kiện - vấn đề vốn dĩ "ngồn ngộn" trong khi quãng thời gian thực tế trên lớp thường không đủ để giáo viên giải đáp cụ thể. Càng lo khi đề thi mỗi năm lại đổi mới.

Thảo lo 1, thầy cô lo 10. Vì vậy, gần đây ngoài chương trình học phụ đạo 2 buổi sáng chiều hằng ngày, mỗi đêm từ thứ hai đến thứ bảy, các thầy cô lại xuống khu nội trú của trường để dạy và ôn thi, luyện thêm kiến thức cho học sinh gọi là mô hình "Tiếng trống học đêm". Chính từ các đêm ôn thi này, Thảo và các bạn học sinh lớp 12 của Trường THPT Nam Trà My "gia cố" thêm kiến thức trong chương trình.

“Mỗi đêm, ở khu nội trú , nhóm khoảng hơn 30 bạn được thầy cô kèm cặp, hướng dẫn ô thi theo từng khối thi. Thầy cô đã giải đáp rất nhiều câu hỏi và những vấn đề mà chúng em còn chưa rõ. Kỳ thi THPT năm nay em cảm thấy... không còn áp lực nữa”, Thảo cười, nói.

Thức đêm cùng trò

Thầy giáo Nguyễn Thanh Việt, Trường THPT Nam Trà My, cho biết phần lớn học sinh của trường là người dân tộc Ca Dong, Xê Đăng ở các xã vùng cao Nam Trà My nên việc học, việc thi tuyển sẽ chịu nhiều thua thiệt so với học sinh đồng bằng. Tại trường, nhiều học sinh có học lực yếu, nhất là ở các môn học tự nhiên...

Rút kinh nghiệm các đợt thi trước, ngoài các lớp học phụ đạo, thầy cô đã chủ động thu xếp việc gia đình để tình nguyện hướng dẫn ôn tập thêm vào buổi tối. “Mỗi đêm dạy, với những kiến thức các em còn chưa nắm rõ, chúng tôi đều tìm cách truyền đạt một cách dễ hiểu nhất. Những em có nhu cầu xét tuyển đại học , cao đẳng thì chúng tôi tập trung bồi dưỡng và tăng cường khối kiến thức nâng cao. Đối với những em thi xét tốt nghiệp THPT, chúng tôi sẽ truyền đạt kiến thức phù hợp. Tất cả đều vì học trò”, thầy giáo Việt nói.

Ông Nguyễn Đoàn, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trà My, cho biết trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Trường THPT Nam Trà My có 179 thí sinh. Nhà trường chỉ đạo đội ngũ giáo viên tiếp cận, chủ động hướng dẫn học sinh cách học, kỹ năng làm bài. Nguyện vọng của nhà trường và các thầy cô giáo là giúp học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã giúp định hướng khối thi, môn thi phù hợp cho học sinh; dạy, phụ đạo và ôn thi khẩn trương.

Cũng theo ông Đoàn, đặc biệt với mô hình “Tiếng trống học đêm”, gần đây nhà trường đã vận động được nhiều giáo viên tham gia ôn thi cho học sinh. “Bên cạnh việc trang bị kiến thức, các thầy cô còn đóng vai trò là người thân trong gia đình động viên, an ủi học sinh trước kỳ thi”, ông Đoàn chia sẻ.