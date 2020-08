Phải công khai các khoản thu đầu năm học

Ngày 26.8, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai một số nội dung thực hiện trong đầu năm học 2020-2021 như đảm bảo an toàn trường học, các khoản thu đầu năm...

Theo đó, trong văn bản hướng dẫn về việc thực hiện an toàn trường học, các khoản thu theo quy định có nội dung như: Các trường mầm non thực hiện tựu trường và khai giảng vào cùng ngày 5.9. Học kỳ 1 sẽ bắt đầu từ ngày 7.9.2020 cho đến ngày 9.1.2021, học kỳ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 11.1.2021 đến ngày 22.5.2021, ngày kết thúc năm học là ngày 29.5.2021

Còn lại các trường từ tiểu học cho đến THPT, trung tâm GDTX sẽ tổ chức tựu trường vào ngày 1.9 và khai giảng vào ngày 5.9. Học kỳ 1 sẽ bắt đầu từ ngày 7.9.2020 cho đến ngày 9.1.2021, học kỳ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 11.1.2021 đến ngày 22.5.2021, ngày kết thúc năm học là ngày 29.5.2021.

Riêng đối với bậc mầm non, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, lưu ý các trường mầm non tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo công tác vệ sinh, khử khuẩn, sắp xếp gọn gàng môi trường cảnh quan trong và ngoài nhóm, lớp, trường. Giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của học sinh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Cũng theo hướng dẫn của Sở, các trường mầm non tổ chức ăn bán trú từ ngày 7.9 và triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn nhất là trong các khung giờ đón và trả trẻ.

Ngoài việc xây dựng, ổn định và duy trì nền nếp từ đầu năm học, Sở yêu cầu các trường thực hiện công khai các khoản thu đầu năm học theo quy định hiện hành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.