Phòng dịch Covid-19: Đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường

Sở GD-ĐT TP. Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Sở Y tế TP tập huấn cho cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giám đốc các trung tâm GDTX, các trung tâm ngoại ngữ về cách thức phòng chống dịch, chuẩn bị kế hoạch phun thuốc khử trùng tại các trường học trong các ngày 14 và 15.2; kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh tại các trường học.

Chủ quán ăn, người giữ xe ế ẩm vì sinh viên làng đại học ăn tết 2 lần

Bên cạnh đó, các trường chủ động trong việc tổng dọn vệ sinh trường lớp, vệ sinh đồ dùng nhà bếp, trang thiết bị dạy học, đồ dùng cá nhân của HS và giáo viên. Các trường trang bị đầy đủ khẩu trang, nhiệt kế để kiểm tra thân nhiệt của HS, học viên, sinh viên khi phát hiện trường hợp có biểu hiện sốt hoặc ho và khó thở.

Cô Hồ Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông, H.Tu Mơ Rông, Kon Tum), cho biết nhà trường đã hoàn tất việc dọn dẹp vệ sinh trường học để đón HS trở lại lớp.

Theo ông Trần Hữu Thạch, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Kon Tum, 100% các cơ sở, trường học trên địa bàn đã được dọn dẹp vệ sinh và phun thuốc khử trùng.

Giáo viên tự pha chế, phát miễn phí nước rửa tay trước cổng trường phòng virus corona

UBND tỉnh Bình Định cũng có công văn gửi các sở Y tế, GD-ĐT… về việc tăng cường công tác phòng chống vi rút Covid-19 trong trường học. Theo đó, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các sở, ngành, các đơn vị trường học… trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong nhà trường.

Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, cho biết đã yêu cầu các trường tổng vệ sinh phòng học, nhà vệ sinh để chuẩn bị đón HS đi học trở lại. Để chuẩn bị cho HS đi học trở lại, Ban giám hiệu Trường THCS - THPT Nguyễn Viết Xuân (xã An Nghiệp, H.Tuy An, Phú Yên) đã chỉ đạo tổ hóa - sinh của trường pha chế nước rửa tay sát khuẩn theo hướng dẫn của WHO để vệ sinh tay nắm cửa ra vào phòng học, thư viện và phát cho HS.

Tại Gia Lai, Sở GD-ĐT Gia Lai đã chỉ đạo các trường tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, tạo cảnh quan môi trường thoáng mát, đồng thời chuẩn bị đồng bộ các biện pháp để đón HS trở lại trường.

Bà Võ Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non 30.4 (Q.1, TP.HCM), cho biết: “Chúng tôi đã làm hết các công tác phòng chống dịch tại trường để chuẩn bị đón HS”.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Thống, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Trí Đức (Q.Tân Phú), cho biết các trường sẽ tổng vệ sinh, xịt khử khuẩn lại toàn bộ phòng học khuôn viên trước khi đón HS. Với 1.750 HS, để sẵn sàng bắt đầu kỳ học trong thời gian dịch bệnh, trường đã tập huấn cho giáo viên kỹ các quy trình phòng dịch đến cách xử lý khi có trường hợp sốt.