Phụ huynh có con 'trực tuyến vào lớp 1': Lo lắng, bất an

Dù Bộ GD-ĐT nói cho trẻ lớp 1 tựu trường sớm 2 tuần học tập so với các lớp khác, nhằm tạo thuận lợi cho các em từ bậc mầm non chủ yếu là vui chơi, khi chuyển sang bậc học mới sẽ có thời gian làm quen nề nếp, trường lớp, chuẩn bị tâm thế để việc học tập chương trình mới được tốt nhất.

Thời khoá biểu của học sinh lớp 1 được trường này xếp y hệt như học trực tiếp với 2 buổi/ngày, mỗi ngày 6-7 tiết học, khiến cả cha mẹ và các con hoa mắt chóng mặt.

Một bà mẹ chia sẻ: “Sau buổi sáng ngày thứ hai thì 95% phụ huynh trong group lớp mình phản hồi là: bố mẹ còn mệt, con chắc không được chữ nào; con uể oải không hiểu gì; con mình còn chưa nhớ tên môn... Hầu hết các mẹ đều ưu tiên con chỉ học 1 buổi, buổi còn lại tự ý cho con nghỉ, hoặc bỏ hết môn phụ".

“Mình mong muốn sau 1 tuần học, các phụ huynh sẽ cùng lên tiếng phản ánh với nhà trường, chứ tình trạng này, khổ con, khổ bố mẹ, phí phạm tài nguyên”, vị phụ huynh này nói.

Vị phụ huynh này kể, khi cô thiết kế các bài giảng với những yêu cầu đặt ra trên màn hình, con chưa đọc được, cô nói từ xa, bố mẹ nhắc lại nhưng có thể không hiểu về phương pháp hoặc hiểu sai ý cô, nên con không làm theo được. Nhiều lần lặp lại như thế dẫn tới cáu gắt, thậm chí đánh mắng, khiến con rất sợ học.

Có phụ huynh còn nói vui: "Con học trực tuyến lớp 1 bố mẹ phải mua cái tủ lạnh thật to để lúc nào "điên" lên sẽ chui đầu vào tủ lạnh cho "hạ hoả", vì không có chuyên môn, giảng giải thế nào "nó" cũng không hiểu".

Đó là chưa kể, ở vùng “tâm dịch” như TP.HCM thì không ít phụ huynh có con vào lớp 1 còn đang tham gia tuyến đầu chống dịch không có nhà; nhiều người là F0, F1 đang điều trị , cách ly tập trung…

Ngay cả giáo viên cũng hụt hơi với dạy trực tuyến cho học sinh mới “chân ướt chân ráo” vào lớp 1. Một giáo viên Trường tiểu học Đ.T.Đ, chia sẻ việc bắt đầu lớp 1 bằng hình thức trực tuyến là điều chưa từng có tiền lệ, khiến chính giáo viên cũng lúng túng.

Năm trước, theo giáo viên này, các con phải học trực tuyến khi đã qua học kỳ đầu tiên, cơ bản đã biết đọc, biết viết hết mà còn vất vả. Năm nay, ngay cả khái niệm “học” là như nào các con còn chưa hiểu, nên khi đưa ra các yêu cầu, các con rất khó đáp ứng. Một lúc lại có con xin đi vệ sinh, có con xin đi uống nước, thậm chí ngủ gật ngay trên bàn học khi bố mẹ không có ở bên, cô gọi mãi không trả lời.

Có phụ huynh khá nổi tiếng còn lên mạng xã hội “chia sẻ kinh nghiệm” con học trực tuyến lớp 1 thì nên mua thêm 1 chiếc máy in “để in phiếu bài tập cho con, đến khi làm bài tập về nhà thì có thể làm trên giấy, vì ngày học 6 tiết với máy tính là đã quá đủ mệt cho đôi mắt rồi. Mùa dịch như thế này các cửa hàng in đều đóng cửa nên có một chiếc máy in mini trong nhà là tiện nhất”.