Phụ huynh hành hung giáo viên bị phạt hành chính 2,5 triệu đồng

Sáng 3.6, Công an H.Đức Hòa (Long An) phối hơp UBND xã Lộc Giang và Trường TH-THCS xã Lộc Giang họp công bố kết quả giám định tỷ lệ thương tật của của cô Đặng Thanh Thúy và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Phúc (42 tuổi, ngụ xã Lộc Giang), là người xông vào lớp cầm nón bảo hiểm hành hung giáo viên của trường này .

Tại đây, đại diện Công an H.Đức Hòa đã thông tin kết quả xác minh trường hợp giáo viên bị phụ huynh hành hung tại bục giảng. Sau đó công bố kết quả giám định của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Long An về tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với cô Thúy tại thời điểm giám định là 0%.