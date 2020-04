Bất thường vụ bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm: Trung tâm giám định không thể né tránh trách nhiệm

Rất nhiều bạn đọc cho rằng trong một vụ việc, cùng một trung tâm giám định lại cho hai kết quả quá chênh lệch nhau là “có vấn đề”, cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ sai sót do đâu, minh bạch kết quả tới báo chí để dư luận tỏ tường.

Sau khi gia đình khiếu nại, báo chí lên tiếng, kết quả giám định lần sau, tuổi của nạn nhân còn “trên 14 tuổi 9 tháng dưới 15 tuổi 4 tháng”. Cả hai lần giám định đều do Trung tâm giám định pháp y TP.HCM (thuộc Sở Y tế TP.HCM) thực hiện. Căn cứ vào kết quả giám định độ tuổi của nạn nhân B. “trên 14 tuổi 9 tháng dưới 15 tuổi 4 tháng”, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quang (24 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi