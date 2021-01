Phụ huynh tố con bị giáo viên xúi bạn bêu xấu: Hiệu trưởng nhà trường nói gì?

"Nghĩ là phụ huynh đã quyết định chuyển trường cho bé"

Từ phản ánh này, phóng viên Báo Thanh Niên đã làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường vào trưa ngày 27.1, bà Nguyễn Thị Nhàn, Hiệu trưởng Trường mầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc, nói rằng: Vào ngày 4.1, trong khi chơi trong lớp, bé B. đã xô ngã một bạn và bạn này ngã vào một bé khác. Sự va chạm này khiến một bé bị lung lay 2 chiếc rang cửa, 1 bé bị sưng ở trán. Trước sự việc đó, về phía phụ huynh của 2 bạn bị xô ngã rất bức xúc. Ngày 5.1, phụ huynh của 2 bé bị xô ngã có làm đơn yêu cầu Ban giám hiệu trường chuyển bé B. qua lớp khác. Ban giám hiệu có gặp mẹ bé B. và trao đổi về việc chuyển lớp cho bé trong thời điểm này là hợp lý nhất. Khi đó, trường cũng thấy mẹ của bé vui vẻ, không có ý kiến gì. Cho nên, trường đã chuyển lớp bé. Vấn đề chuyển lớp này trường sẽ rút kinh nghiệm một cách sâu sắc trong quá trình quản lý và điều hành để trường hoạt động tốt hơn.

Về sự việc “giáo viên của lớp lá 2 tổ chức lêu lêu bé B. trước lớp”, hiệu trưởng cho hay đã làm việc với cô giáo và cũng kiểm điểm giáo viên không có xử lý tình huống một cách khéo léo để các bạn hiểu nhầm dẫn đến tình trạng trên. Về phía giáo viên cũng đã lên nhà phụ huynh bé xin lỗi và phụ huynh cũng đã hiểu, chấp nhận, vui vẻ khi bé đang học tại trường.

Về vấn đề viết giấy cam kết mới cho bé quay lại trường, bà Nhàn cho biết trong trường hợp này do áp lực từ nhiều phía nên cô cũng chỉ mong muốn sự hợp tác của phụ huynh và nhà trường một cách tốt nhất để các bạn trong lớp vui vẻ, hòa đồng với nhau. Có thể do cách truyền đạt và xử lý chưa thấu đáo nên hiệu trưởng sẽ ghi nhận và rút kinh nghiệm về vấn đề này. Bà Nhàn nói, do sự việc xảy ra từ áp lực của nhiều phụ huynh trong lớp yêu cầu nhà trường phải tổ chức cuộc họp. Vì thế nhà trường bắt buộc tổ chức cuộc họp. Tuy nhiên, cuộc họp này diễn ra chỉ có mang tính chất trao đổi những thông tin để các phụ huynh trong lớp hiểu vấn đề hơn. Do hôm đó, phụ huynh không đi họp nên hiểu nhầm nội dung cuộc họp. Vấn đề về cuộc họp này nhà trường và bản thân hiệu trưởng xin rút kinh nghiệm trong công tác quản lý.

Nói về việc trả hồ sơ học sinh, hiệu trưởng nói rằng, ngày 20.1, mẹ bé B. có vào văn phòng xin lại đồ dùng học tập của bé và hồ sơ. Khi đó, trường nghĩ là mẹ của bé đã quyết định chuyển trường cho con vì thế nên trường mới trả lại. Nhà trường phải tôn trọng quyết định của phụ huynh cho nên trả lại hồ sơ để tạo điều kiện cho con tham gia học tập tại ngôi trường mới. Mặc dù nhà trường không mong muốn vấn đề này xảy ra.

Trước những phản ánh của phụ huynh, bà Nguyễn Thị Nhàn nói thêm: “Bản thân tôi đã rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, nhiều khi chưa được khéo léo, xử lý chưa tốt. Trường xin ghi nhận khuyết điểm và đã nhận khiển trách từ phòng giáo dục và có hướng khắc phục những khuyết điểm của nhà trường. Về phía phụ huynh và học sinh, nhà trường đã gặp xin lỗi và biết những sự việc có sai sót khiến phụ huynh không vui. Nhà trường có hướng giải quyết tiếp tục nhận bé quay lại trường nếu như phụ huynh có yêu cầu”.