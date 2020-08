Quảng Nam lên phương án hỗ trợ 4 tháng học phí cho học sinh

Ngày 28.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Nam, cho hay lãnh đạo tỉnh đang lên phương án về việc hỗ trợ học phí cho học sinh trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đó, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND Quảng Nam giao Sở GD-ĐT tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, khẩn trương chỉnh sửa Đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập theo 2 phương án.

Phương án thứ nhất, hỗ trợ 100% học phí trong 4 tháng (9, 10, 11, 12.2020) của năm học 2020-2021 đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập tại 6 huyện miền núi cao (Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn) và đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn (hộ cận nghèo và hộ gia đình khó khăn) của các huyện, thị xã, thành phố còn lại.

Phương án thứ 2, hỗ trợ 100% học phí trong 4 tháng (9, 10, 11, 12.2020) của năm học 2020-2021 đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập (trừ trường hợp có bố hoặc mẹ đang được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Ông Tân yêu cầu Sở GD-ĐT Quảng Nam xây dựng Đề án theo hai phương án trên và gửi trực tiếp để lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở LĐ-TB-XH, Sở Tư pháp.

Các Sở Tài chính, LĐ-TB-XH, Tư pháp chịu trách nhiệm nghiên cứu, góp ý bằng văn bản và gửi lại Sở GD-ĐT. Sau đó, Sở GD-ĐT tiếp tục hoàn thiện đề án, gửi lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh trước ngày 2.9 và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam trình HĐND xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 17 (dự kiến vào ngày 15.9.2020).