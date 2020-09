Sách 'Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản' đoạt giải Sách Hay 2020

So sánh giáo dục lịch sử giữa 2 nước

Sau hơn 5 tháng làm việc nghiêm túc, 7 hội đồng xét giải với 35 chuyên gia hàng đầu là những tên tuổi lớn về từng lĩnh vực, đã hoàn tất công tác lựa chọn và tìm ra 15 tựa sách xứng đáng nhất để trao tặng Giải Sách Hay mùa giải năm 2020.

Giáo dục Việt Nam và giáo dục Nhật Bản, giáo dục lịch sử ở Việt Nam và Nhật Bản. Ở phần 1, tác giả đưa ra cái nhìn so sánh giáo dục 2 nước về sách giáo khoa, cơ chế sách giáo khoa quốc định - kiểm định, triết lý giáo dục… với những câu chuyện cụ thể thú vị, có chuyện đang là vấn đề gây tranh cãi trong nước. Ở phần 2 , tiến sĩ Nguyễn Quốc Vương bàn sâu hơn về giáo dục lịch sử . Anh nói về triết lý giáo dục lịch sử, tại sao học sinh Việt Nam chán học môn lịch sử, học sinh Nhật Bản học lịch sử như thế nào, đâu là lối thoát cho giáo dục lịch sử Việt Nam hiện tại...

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương là cái tên quen thuộc và được nhiều người biết đến trong thời gian gần đây với tư cách là một chuyên gia nghiên cứu giáo dục. Trước đây, anh là g iảng viên khoa lịch sử tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sau đó làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành giáo dục lịch sử tại ĐH Kanazawa (Nhật Bản).

Chia sẻ đơn giản về cuốn sách với phóng viên Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Quốc Vương cho biết: "Cuốn sách ghi lại những so sánh của tôi về giáo dục Việt Nam và Nhật Bản như triết lý giáo dục, các cuộc cải cách giáo dục, phương thức tiến hành cải cách, kiểm tra đánh giá. Từ so sánh đó, tôi đưa ra một vài gợi ý cho những người làm giáo dục ở Việt Nam. Cuốn sách cũng dành một nửa dung lượng cho những so sánh, phân tích về giáo dục lịch sử của hai nước".

Tuy nhiên, trong buổi lễ trao giải, phát biểu "đáp lễ" sau khi nhận giải, nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương cho biết: "Giáo viên của chúng ta đang dạy theo sách giáo khoa, theo chương trình. 1.000 giáo viên dạy tại 1.000 ngôi trường đều dạy giống nhau. Vở ghi của học sinh là tóm tắt nội dung sách giáo khoa . Nhưng ở Nhật Bản, 1.000 giáo viên dạy thì có khoảng 700 - 800 người dạy khác nhau. Mục tiêu dạy như thế nào là do Nhà nước quy định, nhưng tiến đến mục tiêu đó như thế nào là do từng giáo viên dạy. Nhìn ra thế giới là để soi lại chúng ta. Chúng ta có thể làm gì để 10 - 20 năm nữa, con cháu chúng ta sẽ nói khác hơn...".

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương NVCC

Được giải Sách Hay (không có thưởng) đương nhiên là mừng rồi. Nhưng mừng hơn là hội trường chật cứng người mà ngồi tận quá 12 giờ trưa không mấy người bỏ về. 3/4 người trong hội trường là các bạn trẻ Nhiều người đọc sách, mê sách, ngồi với nhau nói chuyện về sách thì xã hội sẽ văn minh lên, đấy là điều chắc chắn. Vẫn biết rằng việc xóa mù đọc khó hơn rất nhiều xóa mù chữ và việc đưa sách vào đời sống xã hội là không đơn giản nhưng sự có mặt của nhiều bạn trẻ trong buổi công bố giải Sách Hay vẫn cho thấy tia hy vọng". Một điều rất thú vị là nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương, người được giải Sách Hay 2020, tự nhận rằng hiện nay anh làm nghề "bán sách rong", biên tập, dịch sách, viết sách và... khuyến khích người khác đọc sách. Anh thường xuyên đến các trường mầm non, tiểu học để nói chuyện với phụ huynh về vai trò đọc sách cho trẻ. Trên Facebook cá nhân, anh bộc bạch tâm sự của mình: "