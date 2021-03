Sau clip 'dậy sóng', nữ giáo viên uống bia cùng học sinh bị phạt 7,5 triệu đồng

Chiều nay, 12.3, tại trụ sở Công an xã Ngư Lộc (H.Hậu Lộc, Thanh Hóa), Công an H.Hậu Lộc cùng với Công an xã Ngư Lộc tổ chức công bố kết luận điều tra và quyết định phạt hành chính đối với cô giáo Nguyễn Thị Xuyến (giáo viên dạy môn giáo dục công dân Trường THCS Ngư Lộc).

Trước đó, Công an xã Ngư Lộc dự định công bố kết luận và quyết định xử phạt hành chính đối với cô Xuyến sẽ tổ chức lúc 8 giờ ngày 12.3. Tuy nhiên, do cô Xuyến có lý do cá nhân không có mặt, nên cơ quan chức năng điều chỉnh thời gian sang tổ chức vào chiều cùng ngày.

Cô giáo chủ nhiệm cổ vũ, uống bia cùng học sinh lớp 9 ở Thanh Hóa

Kết luận điều tra của Công an xã Ngư Lộc xác định cô giáo Xuyến đã có hành vi không ngăn cản, trái lại còn cùng uống bia với học sinh lớp 9A6 Trường THCS Ngư Lộc, lớp do cô giáo này làm chủ nhiệm. Cô Xuyến khi làm việc với cơ quan công an cũng đã thừa nhận hành vi trên.

Căn cứ theo quy định, Trưởng Công an H.Hậu Lộc đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với cô Xuyến, theo quy định tại khoản b điều 25 Nghị định 144/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng công bố kết luận và quyết định xử phạt hành chính, cô Xuyến đã không nhận quyết định. Trước tình hình trên, Công an an xã Ngư Lộc đã lập biên bản về sự việc để có căn cứ xử lý tiếp theo đối với cô Xuyến.

Cô giáo Nguyễn Thị Xuyến không chỉ để cho học sinh uống bia, mà còn uống bia cùng học sinh ẢNH CẮT TỪ CLIP

Bà Vũ Thị Hà, Phó chủ tịch UBND H.Hậu Lộc, cho biết bước tiếp theo UBND H.Hậu Lộc sẽ chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tổ chức họp, xem xét để đưa ra hình thức kỷ luật đối với cô giáo Xuyến, dựa trên vi phạm đã được cơ quan công an kết luận.

Như Thanh Niên đã thông tin, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện clip quay cảnh nhóm học sinh uống bia do chính cô giáo Xuyến quay và đăng tải trên trang Facebook cá nhân.

Clip dài hơn 7 phút, ghi cảnh khoảng 20 học sinh (cả nam và nữ) lớp 9A6 (lớp cô giáo Xuyến chủ nhiệm) cùng ngồi ăn uống trong phòng ở của cô Xuyến (căn phòng trong dãy nhà tập thể của giáo viên xã Ngư Lộc) vào chiều 21.2.

Trong clip thấy rõ nhiều học nam nâng lon bia, hoặc cốc bia cùng hô hào nhau uống. Trong quá trình uống bia, một nam sinh còn nói với cô giáo Xuyến: “Quay vào em này, quay vào em này”, rồi hô to: “Anh em ơi, 1, 2, 3 zô” nhiều lần, sau đó cùng nhóm bạn uống bia rất rôm rả.

Một nam sinh khi có ý định mời cô Xuyến uống bia, cô giáo này nói: "Bay mua được mấy lon bia uống thấm vào đâu, phải mua cả két”. Sau đó, cô Xuyến cùng nâng cốc uống bia với nhóm nam sinh.

Sau khi cơ quan công an phạt hành chính, UBND H.Hậu Lộc sẽ thực hiện các bước xem xét kỷ luật đối với cô giáo Xuyến ẢNH CẮT TỪ CLIP

Clip sau khi đăng tải lên trang cá nhân, nhiều người đã phản ứng cho rằng là giáo viên để học sinh chưa đủ tuổi thành niên uống bia là sai, là vi phạm quy định, nên cô Xuyến đã gỡ clip.

Tuy nhiên, nhiều người đã kịp tải về, sau đó đăng trên nhiều diễn đàn, thu hút hàng ngàn lượt bình luận , chủ yếu lên án hành động của cô giáo Xuyến.

Sau khi phát hiện vụ việc, Hội phụ huynh Trường THCS Ngư Lộc đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ hành vi vi phạm của cô Xuyến. UBND xã Ngư Lộc đã tiếp nhận đơn và đề nghị Công an xã Ngư Lộc, Công an H.Hậu Lộc xác minh, làm rõ.

Trước đó, hồi tháng 12.2020, cô Xuyến cũng đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xúc phạm danh dự người khác.