Sau học kỳ đầu tiên đổi mới chương trình lớp 1: Vẫn nỗi lo thiếu giáo viên

Bà Phạm Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nhân Thịnh (H.Lý Nhân, Hà Nam), cho biết cả trường mới đạt được tỷ lệ 1,27 GV/lớp (kể cả cán bộ tổng phụ trách Đội) nhưng lớp 1 được bố trí đủ tỷ lệ 1,5 GV/lớp, còn lại phải dồn 4 lớp để đảm bảo tiếp tục duy trì học 2 buổi/ngày. Bà Hiền cho rằng với đội ngũ như hiện nay thì chưa đủ để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong những năm tiếp theo. Do vậy, mong muốn là nhà trường được tuyển thêm GV trước khi bố trí đội ngũ tham gia tập huấn theo chương trình mới.

Ông Nguyễn Đức Nhương, Phó chủ tịch UBND H.Lý Nhân, chỉ ra những bất cập khi ngành GD-ĐT một mặt vẫn thiếu nhiều GV so với yêu cầu, nhưng mặt khác vẫn phải thực hiện quy định giảm biên chế hằng năm.

Lớp 1, lớp 6 có thể tựu trường sớm hơn 2 tuần Ghi nhận đề nghị của các nhà trường về việc cần cho HS đầu cấp tựu trường sớm hơn để có thời gian làm quen với môi trường học tập hoàn toàn mới trước khi vào học chính thức, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết Bộ GD-ĐT sẽ xem xét và có thể từ năm học tới sẽ cho HS lớp 1, lớp 6 tựu trường sớm hơn 2 tuần so với các khối lớp còn lại (dự kiến từ 15.8). Đây là những “tuần 0” ngoài 35 tuần thực học, nhằm giúp HS các lớp đầu cấp có 2 tuần làm quen lớp, quen trường, thầy cô giáo và bạn bè mới; giúp các em không bỡ ngỡ khi thay đổi môi trường và cách thức học tập mới.

Tại Bắc Giang, ông Trần Văn Huân, Phó trưởng phòng GD-ĐT H.Việt Yên, cùng băn khoăn này khi cho biết học 2 buổi/ngày với lớp 1 là 100% HS, còn về mặt bằng chung của cả cấp tiểu học thì do chưa đảm bảo đủ tỷ lệ GV nên mới có hơn 70% HS tiểu học được học 2 buổi/ngày. Thiếu GV, theo ông Huân, có nhiều nguyên nhân. Ngoài việc chỉ tiêu chưa đáp ứng được nhu cầu thì cũng do những nguyên nhân khách quan. Ví dụ, việc duyệt chỉ tiêu biên chế của năm sau thì được tính toán từ năm nay, do vậy chưa sát với thực tế phát sinh. Cụ thể, Việt Yên là khu công nghiệp nên số di dân cơ học rất khó kiểm soát, năm sau có thể tăng tới mấy chục lớp so với năm trước nên duyệt chỉ tiêu biên chế GV từ năm trước thì lại thiếu với nhu cầu thực tế của năm nay.