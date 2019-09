Sau vụ Trường ĐH Đông Đô, Bộ GD-ĐT đổi đơn vị cấp phôi văn bằng

Theo quyết định này, điều 1 nêu rõ chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng. Việc này có hiệu lực ngay từ ngày ký (20.9).

Như Báo Thanh Niên đã đăng, sau khi hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô bị bắt do đào tạo văn bằng 2 không phép, dư luận ngỡ ngàng khi biết phôi văn bằng mà trường này cấp trái phép cho học viên là do Bộ GD-ĐT cung ứng.

Theo Bộ GD-ĐT, dù bộ đã giao cho các trường chủ động in phôi bằng, nhưng một số cơ sở giáo dục ĐH do có khó khăn trong việc tổ chức in phôi văn bằng nên đề nghị được Văn phòng Bộ cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ. Như vậy, Văn phòng Bộ là đơn vị cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ (cho Trường ĐH Đông Đô ) như các cơ sở in phôi văn bằng khác.