Sẽ càng thiếu giáo viên mầm non

Thiếu khoảng 45.000 giáo viên mầm non Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, kết thúc năm học2019 - 2020, toàn quốc có 364.776 GV mầm non (tăng 2.604), bình quân 1,82 GV/lớp (tăng 0,02 GV/lớp). Tỷ lệ GV mầm non đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên theo luật Giáo dục 2019 là 73,7%.

Sau khi được bổ sung 20.300 biên chế GV mầm non thì số còn thiếu ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên toàn quốc là 45.242. Trong đó, tỷ lệ GV đạt trình độ đào tạo ĐH sư phạm trở lên đạt 50,7%, đạt trình độ đào tạo CĐ sư phạm là 23,5%, có trình độ trung cấp là 26,3%.