Sinh viên được cấp bằng bác sĩ thú y thay bằng cử nhân

Sẽ đóng cửa hai ngành học



Năm 2019, Hội đồng khoa học của nhà trường đánh giá các công ty chuyên về công nghệ vật liệu sẽ được mở nhiều hơn cũng như các công ty cũ sẽ tăng cường sản xuất, cần nhiều nhân lực. Tuy nhiên, sau 1 năm, lãnh đạo trường nhận thấy sự chuyển biến này quá chậm. Vả lại, nếu học về dệt may, trường cũng có ngành công nghệ may mà thí sinh quan tâm đến lĩnh vực này có thể theo học. Vì vậy, trường quyết định đóng cửa ngành học này. Năm nay, trường này cũng quyết định đóng cửa ngành kỹ thuật nữ công. Một thời gian dài vừa qua, ngành này đã đào tạo ra nhiều giáo viên dạy môn nữ công tại các trường THCS, THPT trên cả nước. Tuy nhiên, hiện tại ở trường THCS, THPT không còn biên chế cho giáo viên dạy môn học này nữa. Vả lại, trong thời điểm kinh tế hiện tại, ngành này không còn phù hợp. Đăng Nguyên



Mùa tuyển sinh năm 2020, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố sẽ đóng cửa ngành công nghệ vật liệu dệt may. Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, ngành này chỉ mới mở được 1 năm.