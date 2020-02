Sở GD- ĐT Nghệ An đề xuất cho học sinh nghỉ học từ 7.2 phòng virus Corona

Chiều 5.2, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết Sở này vừa có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị cho học sinh được nghỉ học đồng loạt từ ngày 7.2 cho đến khi có thông báo mới để phòng ngừa dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.

Đến ngày hôm nay, 5.2, trên cả nước chỉ còn 2 tỉnh là Nghệ An và Bến Tre, học sinh vẫn đang đi học bình thường.

Trong văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn cho học sinh kỹ năng tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trong thời gian nghỉ học; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV; phối hợp với ngành Y tế, chính quyền địa phương, tổ chức phun thuốc khử trùng khu vực trường học; tẩy trùng 100% trường lớp, các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ, trước thời gian học sinh trở lại lớp…

Cô và trò ở Nghệ An đều đeo khẩu trang để ngừa virus Corona K.HOAN

Ngoài ra, các nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh về đường dây nóng của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, ngày 3.2, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh này về việc thực hiện phòng, chống dịch Corona, lý giải việc chưa tham mưu UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học đồng loạt bởi: Nghệ An chưa có cá nhân nào bị dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra; dịch đang ở giai đoạn 1, vì vậy hiện tại đang tập trung vào công tác tuyên truyền phòng, chống dịch…

Thứ hai, tình hình diễn biến bệnh dịch còn phức tạp, chưa biết khi nào kết thúc, nếu cho học sinh nghỉ học dài ngày sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, chương trình và chất lượng dạy và học của các nhà trường.