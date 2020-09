Tại sao Bộ GD-ĐT chưa chấm thẩm định môn văn tỉnh An Giang?

Xung quanh phản ánh về điểm thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh An Giang cao nhất cả nước và tăng đột biến so với chính địa phương này, ngày 31.8, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết bộ này đã yêu cầu Sở GD-ĐT An Giang báo cáo, đồng thời tiến hành thanh tra công tác chấm thi tự luận môn ngữ văn. Kết quả thanh tra cho biết không có dấu hiệu bất thường trong quy trình chấm thi của tỉnh này.