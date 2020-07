Thi lớp 10 trường công: Còn căng vì đề dễ, điểm cao

Thí sinh Đà Nẵng không phải lo về tỷ lệ “chọi” Ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, cũng khẳng định kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được tổ chức sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch Covid-19 , nên theo chủ trương chung là giảm tải nội dung, tạo điều kiện để các học sinh phát huy khả năng tự học, tự ôn tập. Nhiều giáo viên tại TP.Đà Nẵng cũng có chung nhận định năm nay mức điểm chuẩn đầu vào các trường sẽ cao hơn so với năm ngoái. Ông Mai Tấn Linh cho biết: “Đặc trưng của thi tuyển sinh vẫn là đề khó thì mặt bằng chung điểm sẽ thấp; ngược lại đề dễ thì điểm cao và cao chung. Còn điểm chuẩn mỗi trường sẽ lấy theo chỉ tiêu từ trên xuống nên không phải lo về tỷ lệ “chọi”, cứ căn cứ theo trình độ và sự phân hóa của học sinh”. An Dy - Huy Đạt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 tại TP.Đà Nẵng có 13.264 thí sinh thi trong 2 ngày 18 và 19.7, thi tuyển vào 21 trường THPT trên địa bàn thành phố. Chia sẻ chung của các thí sinh sau mỗi buổi thi là “đề không khó”, “không bẫy”, thậm chí đề có phần dễ so với các kỳ thi trước.