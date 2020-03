Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ nhận 'án phạt' huỷ kết quả các bài thi khác

Như vậy, theo quy chế này, thí sinh nếu vi phạm ở mức đình chỉ thi sẽ không có cơ hội sử dụng bất cứ kết quả của môn thi, bài thi nào trong kỳ thi.

Các mức xử lý vi phạm khác quy định tại quy chế này như sau: thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó; thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó; những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài…

Theo đó, quy chế yêu cầu đề thi phải bảo quản trong hòm, tủ hay két sắt được khóa, niêm phong và bảo vệ 24 giờ/ngày; chìa khóa do trưởng ban vận chuyển và bàn giao đề thi giữ. Trưởng ban vận chuyển và bàn giao đề thi có thể ủy quyền bằng văn bản cho cán bộ phụ trách tổ hoặc nhóm vận chuyển giữ và bàn giao chìa khóa các thùng, hòm chứa đề thi cho các trưởng điểm thi…

Cũng theo quy chế, khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và phải đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày; có công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày; có 1 cán bộ của trường đại học , cao đẳng làm nhiệm vụ (phó trưởng điểm hoặc thư ký) tại điểm thi, trực tại phòng trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu tại điểm thi.