Thi THPT quốc gia: 'Điểm nóng' sai phạm năm ngoái sẽ chấm thi ra sao?

Ngay từ chiều 28.6, lãnh đạo ban chấm thi đã họp để kiểm tra điều kiện làm việc và thống nhất kế hoạch chấm. “Dự kiến việc chấm thi sẽ tiến hành từ ngày 1 - 10.7, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mới của Bộ GD-ĐT về chấm thi năm nay”, ông Chiến khẳng định.

Việc chấm thi trắc nghiệm của Sơn La năm nay được giao cho Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 chủ trì. Dự kiến, sáng 1.7, ban chấm thi trắc nghiệm sẽ nhận bài thi và tổ chức chấm theo quy chế. Do toàn bộ hệ thống máy móc phục vụ công tác chấm thi năm 2018 của Sơn La đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra nên năm nay tỉnh này phải mua mới toàn bộ máy tính, máy quét, máy in phục vụ thi và chấm thi. Tuy nhiên, theo quy định phải có máy dự phòng. Trong khi đó, đến thời điểm này Ban Chỉ đạo thi tỉnh Sơn La chỉ có thể trang bị được 1 máy quét bài trắc nghiệm nên Sở GD-ĐT tỉnh này đã lên phương án mượn máy của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.

Ông Trịnh Đình Vinh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Trưởng ban chấm thi trắc nghiệm của Sơn La, cho biết cán bộ của trường đã quen với việc chấm thi trắc nghiệm nhưng không chủ quan. Giám đốc trung tâm khảo thí của trường đã được yêu cầu tập huấn, chạy thử máy móc, làm các quy trình chấm trắc nghiệm thành thạo trước khi bắt tay vào chấm thật.

Tại Hòa Bình, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho hay công tác an ninh khu vực chấm thi đã được công an tỉnh xây dựng phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn. Với gần 9.000 bài thi tự luận, Sở GD-ĐT đã xây dựng cơ cấu nhân sự chấm thi đảm bảo đúng quy chế và đủ số lượng giám khảo để chấm bài. Có 1 lãnh đạo Trường ĐH Hà Nội làm phó trưởng ban chấm thi tự luận. Với bài trắc nghiệm, việc chấm thi do Trường ĐH Hà Nội chủ trì, toàn tỉnh có hơn 26.000 bài thi trắc nghiệm. Sở GD-ĐT đã có văn bản đề nghị Trường ĐH Hà Nội chủ động xây dựng phương án nhân sự đảm bảo thực hiện các khâu chấm trắc nghiệm theo đúng quy chế của Bộ, bảo quản bài thi tuyệt đối an toàn trước khi bàn giao cho đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm...