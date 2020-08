Thí sinh làm bài môn ngữ văn, chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Có mặt tại các điểm thi tốt nghiệp THPT từ rất sớm, nhiều thí sinh tại TP.HCM cho biết không khỏi hồi hộp trước kỳ thi quan trọng này. Bởi với nhiều em, đây không chỉ là kỳ thi để xét tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập sau 12 năm đèn sách, mà đây còn là lúc các em mở cánh cửa để bước vào một giai đoạn mới, trưởng thành hơn cùng với nhiều nguyện vọng vào các trường đại học mơ ước của mình.

Để bắt đầu môn thi đầu tiên, từ 4 giờ , Diễm My, thí sinh dự thi tại điểm Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ (Q.Gò Vấp) đã thức dậy. Trong khi mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, My xem nhanh lại tài liệu những bài mình còn chưa nắm vững của môn ngữ văn. 5 giờ sáng cả nhà đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Nhà cách điểm thi chừng 10 phút, nhưng để yên tâm, 6 giờ ba mẹ Diễm My đã cùng con tới điểm thi.

Ngô Thục Quyên, học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ, ôm hôn mẹ trước khi vào điểm thi Nguyễn Loan

Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt năm nay, ngoài giấy tờ dự thi cần thiết, My còn nhắc nhở ba mẹ mang khẩu trang, bản thân em thì chủ động đo thân nhiệt trước khi ra khỏi nhà, ngoài khẩu trang, My còn mang thêm cả nước rửa tay, nhiệt kế đi cùng.

“Sau một năm với quá nhiều biến động bởi dịch Covid-19, từ việc phải nghỉ học kéo dài gần 4 tháng liền, cả thầy trò vất vả chuyển qua vừa mò mẫm vừa học online, cho đến sát ngày thi bọn em vẫn cứ ngỡ kỳ thi có thể không diễn ra khi dịch bùng phát. Nhưng hôm nay, có thể tới đây để bắt đầu kỳ thi bọn em như trút được gánh nặng. Hy vọng, kỳ thi sẽ diễn ra an toàn”, Diễm My nói.

Thi tốt nghiệp giữa dịch Covid-19, thí sinh vẫn tự tin vượt "vũ môn"

Tại điểm thi Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ không chỉ có Diễm My tới sớm. Từ hơn 6 giờ nhiều thí sinh và phụ huynh đã lần lượt có mặt. Tất cả đều tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng dịch.

Từ phía ngoài cổng trường, đội sinh viên tình nguyện đã lắp hào chắn để chia lối đi, chuẩn bị sẵn máy đo thân nhiệt và xịt khử khuẩn. Thí sinh vào trường đều đeo khẩu trang, xếp hàng để được kiểm tra sức khoẻ trước khi vào.

Phía bên trong, giám thị phụ trách liên lục bắc loa nhắc nhở thí sinh không được cởi khẩu trang ra, không tụ tập quá đông tại một điểm. Dù vậy, tại điểm thi này một số em đã tháo khẩu trang sau khi vào trường, sau khi được nhắc nhở các em mới đeo lại.

Theo thầy Đỗ Dương Cung, Trưởng điểm thi Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, ở đây có 670 thí sinh, với 28 phòng thi.

Thí sinh được đo thân nhiệt, xịt khử khuẩn trước khi vào trường thi

Trong khi đó, các thí sinh tranh thủ xem lại số báo danh, sơ đồ phòng thi. Có em thì tranh thủ ăn sáng, ôn lại bài trước “giờ G”.

Chia sẻ cảm giác hồi hộp của mình, Đình Khánh, học sinh đến từ Trường THPT Nguyễn Công Trứ, cho biết dù thức dậy khá sớm nhưng thay vì ôn bài em đã bật một vài bản nhạc nhẹ nhàng để giải toả tâm lý, bình tâm lại. Trong khi đó ba mẹ em cũng đã kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho con.

“Dù môn ngữ văn không phải là môn thế mạnh nhưng em rất tự tin với khả năng của mình, em đã học bài khá kỹ và hy vọng sẽ hoàn thành tốt kỳ thi”, Khánh chia sẻ.

Nỗi lòng của phụ huynh có con đi thi tốt nghiệp THPT trong ngày dịch Sáng nay, tại TP.HCM sẽ có khoảng 75.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 115 điểm thi. Trước đó các điểm thi cũng đã thực hiện công tác khử khuẩn, vệ sinh phòng thi cũng như toàn bộ khu vực thi để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn.

Thi tốt nghiệp THPT: Vừa tổ chức thi vừa lo chống Covid-19