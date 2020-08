Thi tốt nghiệp THPT 2020: Hơn 26.000 thí sinh không thi đợt 1 do dịch Covid-19

Chuẩn bị sẵn các tình huống vừa thi vừa lo phòng chống dịch Sáng 8.8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đã dẫn đầu đoàn kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Long An. Theo ông Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An, cho biết Sở cũng phối hợp Sở Y tế, báo cáo UBND tỉnh Long An để xây dựng 3 phương án xử lý phát sinh của dịch bệnh Covid-19. Tình huống 1 thi bình thường, tình huống 2 tổ chức thi ở phòng thi dự bị. Tình huống 3 là nếu có ca nhiễm F0 tại Long An, sẽ xuất hiện F1, F2. Những TS thuộc diện này (nếu có) thì sẽ cách ly và thi đợt sau. Theo ông Nguyễn Văn Út, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Long An chưa có ca nhiễm nào nhưng việc phòng chống rất phức tạp, phải tập trung chú ý. Tại tỉnh, đường biên giới rất dài, tiếp giáp Campuchia 133 km. Nhiều huyện của tỉnh trải dài theo đường biên giới nên tình hình nhập cảnh rất phức tạp. Trao đổi với Ban Chỉ đạo thi ở tỉnh Long An, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết kỳ thi năm nay rất đặc biệt. Ngành giáo dục phải đảm bảo cả hai nhiệm vụ là tổ chức tốt kỳ thi và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Việc phòng chống dịch bệnh không thể chủ quan vì phát sinh từng giờ. Đăng Nguyên