Thi THPT quốc gia 2019: Sẽ cho thôi chức nếu có sự cố liên quan lãnh đạo sở!

Ban chỉ đạo thi tỉnh Điện Biên đã hoàn thành tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thi, nghiệp vụ tổ chức thi cho tất cả các đối tượng tham gia tổ chức kỳ thi; hoàn thành việc lắp đặt camera an ninh, giám sát tại phòng bảo quản đề thi, bài thi của 17 điểm thi trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng cho biết đã hoàn tất việc chuẩn bị khu vực bảo mật in sao, bảo quản đề thi, bài thi. Cao Bằng còn có khu nhà khảo thí dành riêng cho công tác bảo quản đề, in sao đề thi và chấm thi đảm bảo an ninh, an toàn, có khuôn viên, cách ly 3 vòng với các khu vực xung quanh. Sở cũng đã lắp đặt camera theo quy định, cử cán bộ công an giám sát hình ảnh camera 24/24.