Thi THPT quốc gia: Trường ĐH “gánh” vất vả và tốn kém

Hà Nội rà soát cơ sở vật chất 125 điểm thi THPT quốc gia Tại hội nghị hướng dẫn coi thi THPT quốc gia do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức sáng 21.6, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD-ĐT), cho biết Hà Nội đã hoàn tất cơ sở vật chất, lắp đặt xong hệ thống camera giám sát ở 125 điểm thi và được các đoàn kiểm tra đầy đủ. Ban Chỉ đạo TP đã họp 2 lần và quyết định thành lập 13 đoàn kiểm tra, trong đó trưởng đoàn là các lãnh đạo trường đại học, kiểm tra trực tiếp các ban chỉ đạo cấp huyện và các điểm thi tại các quận, huyện. Sở cũng bố trí 125 tổ thanh tra tại các điểm thi, được tập huấn trước ngày thi. Nhân sự của 125 điểm thi đã được rà soát, công tác in sao đề thi đã được triển khai 4 ngày. Cơ sở vật chất cho chấm thi trắc nghiệm khách quan đã được kiểm tra thử nghiệm… Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, đề nghị lãnh đạo các điểm thi kiểm tra và hoàn thiện mọi điều kiện đảm bảo cho kỳ thi diễn ra theo đúng các quy định. Trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, trưởng phòng GD-ĐT tiếp tục rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất. Đặc biệt là phòng để tủ lưu giữ đề thi và bài thi của thí sinh, tạo điệu kiện tốt nhất để các lãnh đạo điểm thi nghỉ lại qua đêm tại điểm thi của mình. Năm nay Hà Nội có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với hơn 74.000 thí sinh. Có 3.119 phòng thi; gần 9.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Trong đó 7.755 cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia công tác coi thi. Có 1.376 nhân viên, an ninh, trật tự viên phục vụ tại các điểm thi của Hà Nội. Tuệ Nguyễn