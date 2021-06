Thi tốt nghiệp THPT: 1 hay 2 đợt?

F1 “mặc đồ bảo hộ” đi thi, còn nhiều băn khoăn Thời điểm này các tỉnh đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy chưa có địa phương nào yêu cầu TS diện F1 “mặc đồ bảo hộ” đi thi như dự kiến mà Bộ GD-ĐT đưa ra với kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang, chia sẻ: Dự báo đến ngày tổ chức kỳ thi, tỉnh vẫn còn TS phải cách ly. Bắc Giang đã quyết định lùi lịch thi tuyển sinh lớp 10 đến cuối tháng 7 thay vì đầu tháng 6 như dự kiến trước đó vì có quá nhiều TS “có F” hoặc đang trong khu vực cách ly, phong tỏa. “Bắc Giang không tính đến việc cho TS F1 thi hoặc tổ chức thi lớp 10 trong vùng cách ly vì nguy cơ lây nhiễm chéo từ bài học ở các khu công nghiệp đã cho thấy rất rõ điều đó”, ông Nam nói. Hà Nội quyết định tuyển thẳng với TS F0, F1 và xét tuyển bằng học bạ để tuyển sinh vào lớp 10 với TS diện F2 đang trong thời gian cách ly, diện lưu trú tại địa bàn bị cách ly, phong tỏa hoặc diện khác mà không được đến trường thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cũng nhấn mạnh: “Phương án này được đưa ra để đảm bảo an toàn cho các TS, các lực lượng phục vụ kỳ thi”. Hà Nội cũng bổ sung chỉ tiêu cho các trường để tuyển các TS này mà không ảnh hưởng đến các TS phải dự thi. Bình luận về quyết định này, ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), cho rằng: kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vốn là để tuyển chọn nhưng Hà Nội vẫn quyết định tuyển thẳng và xét tuyển cho TS F1, F2 để đảm bảo an toàn cho chính TS và cho cả kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT bản chất chỉ là để xét tốt nghiệp cho HS sau 12 năm học, không có lý do gì phải làm căng thẳng hơn so với kỳ thi tuyển sinh có mức độ cạnh tranh hơn nhiều như vậy. Ông Nguyễn Thế Sơn, Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT Bắc Ninh, đề nghị nếu vẫn quyết cho TS diện F1 dự thi thì Bộ GD-ĐT phải tính đến khó khăn của địa phương trong điều động cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ thi ở các điểm thi dành cho TS F1. Địa phương bắt buộc cử đi hay huy động tham gia? Cán bộ tham gia thi tại điểm thi có TS F1 sẽ phải cách ly bao nhiêu ngày? Bộ cũng cần có hướng dẫn cho TS thuộc vùng cách ly, phong tỏa thì có được dự thi hay không? Tuyết Mai